Известная топ-модель Ирина Шейк порадовала поклонников соблазнительным фото

Как сообщает Politeka.net, знаменитая красотка выложила снимок на своей странице в Instagram.

Ирину Шейк многие называют одной из самых прекрасных женщин мира. И она раз за разом подтверждает это, публикуя в соцсети новые фотографии в самых разных ракурсах и местах. На этот раз она позирует в домашней ретро-обстановке, что придает кадру неповторимого шарма.

Модель позирует в зеленом топе и коротких синих шортиках, которые подчеркивают идеальную фигуру и обнажают стройные ножки. На фотографии Ирина Шейк облокотилась на открытую крышку стола в максимально фривольном виде. Она чуть приоткрыла рот и дерзко смотрит в камеру.

Пользователи социальных сетей не смогли оставить пост без внимания. Они написали множество положительных комментариев. Даже модель Эмили Ратаковски не удержалась и поставила отметку "Мне нравится".

"Какая красивая!!! 😍😍😍😍😍"; "Мило"; "Тигрица"; "Богиня"; "Очень крутая съемка! 😍😍", - пишут комментаторы.

Ранее Ирина Шейк откровенно рассказала о причинах расставания с голливудским актером Бредли Купером. По словам модели, она устала нервничать и поняла, что ее мужчина не подходит для создания семьи. Ирина Шейк добавила, что не жалеет о прошлых отношения, но считает их расставание с Бредли Купером правильным решением.

«Нам просто повезло испытать все то, что было между нами. Но, я знаю, чего я хочу, и, я думаю, что некоторые мужчины боятся этого», — заявила Ирина.

Общий знакомый рассказал СМИ, что после разрыва Шейк и Бредли Купер смогли сохранить хорошие отношения.

Напомним, что Ирина Шейк засветила лишнее прямо на красной дорожке, декольте впечатляет: «шла бы голой».

Как сообщала Politeka, Ирина Шейк устала молчать и вывалила грязное белье о расставании с Купером: "Мужчины боятся...".

Также Politeka писала, что окольцованную Шейк застукали с новым мужчиной.