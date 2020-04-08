До такого могла додуматься только она

Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова додумалась в разгар эпидемии из Китая поехать к детям в другой город

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Недавно я ездила в Чехов поздравить с днём рождения героиню нашего спектакля Машеньку.🌺 Почти все магазины закрыты.. Но без цветов жизнь мрачновата. И меня выручили друзья…» - говорится в сообщении.

Уточним, что на фотографии Волочкова позирует вместе с двумя детьми, большой детской игрушкой и двумя букетами цветов.

А для того, чтобы ей не напомнили, лишний раз, об опасности вируса из Китая, балерина решила закрыть возможность комментировать фотографии.

Как сообщалось ранее, балерина Анастасия Волочкова показала, как "собирается" замуж во время карантина

Балерина представила на своей странице в социальной сети Инстаграм необычный ролик, на котором позировала в длинном белоснежном платье, расшитом золотыми нитками.

Так, на представленном видео Анастасия рассказала, как собирается выйти замуж прямо сейчас, во время карантина и в домашних тапках сцветочком. При этом позировала Волочкова также в специальной маске, а обтягивающее белое платье с золотыми узорами делало ее фигуру еще выше и грубее. Ранее польозватели не раз отмечали, что ее "обвисшие" формы следует прятать.

Сама Анастасия в ироничной манере посмеялась над польователями Инстаграм:

«Четыре мужа Анастасии Волочковой! Выбираем всей страной! 😂 Мои дорогие😂😂😂 Как же мне хочется поддержать Ваш дух!👍 Чтобы вы улыбнулись вместе со мной!😊 Платье от Ирочки Степановой зачёт? @irneste

Напомним, скандальная Волочкова сделала свой фирменный шпагат в компании мужчин

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