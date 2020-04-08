34-летняя российская певица и ведущая проекта "Дом-2" Ольга Бузова вызвала волну хейтерства своим новым постом
Как передает Politeka.net, звезда опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежее фото, на котором предстала в домашнем образе. Оля позировала на диване в лосинах темного цвета, желтой футболке и теплых тапках с мехом светло-коричневого цвета.
Как всегда яркий макияж дополнил эпатажный образ Бузовой. На ее лице играла довольная улыбка. В руках девушка держала необычную камеру, которая способна сразу выдавать готовые фотокарточки. А вокруг нее валялись детали упаковки новенького аппарата.
"На днях решила почистить свой смартфон и освободить память для новых селфи. Листала, листала и вдруг задумалась. Вспомнила про детские фотографии, семейные альбомы. Взамен цифровым картинкам так захотелось чего-то настоящего, осязаемого! Чтобы нафоткать много-много кадров с семьей, друзьями и сразу в альбом. Тоже хотите?", - написала Ольга в соцсети.
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Реклама камеры сработала на пользователей, как красная тряпка для быка. Правда, среди возмущений фолловеров встречаются и комплименты.
"Олька, хватит рекламой заниматься, давай лучше свои летние фотографии"
"Страшна"
"Понятно реклама разходимся"
"Ослик Бу, опять ты за своё! Снова реклама всякого ненужного барахла. Это никому не нужно"
"Олечка, ты лучшая ❤️"
"Такое фото домашнее,уютное 😍"
Ранее мы сообщали, Бузова похвасталась фото, сделанном во время завтрака, на котором предстала в одних футболке и трусах.
"Всем доброе утро ☀️ Вчера постаралась лечь не в 4 утра, а хотя бы в 1😂 Вроде почти получилось, и поэтому достаточно легко проснулась в 9 утра 🥰 А вы следите за графиком на карантине?", - спрашивала Бузова у своих фанатов.
Напомним, что Бузову застали за взрослыми развлечениями с возлюбленным Dava: "Пупсики сладкие".
Также Politeka сообщала, что Бузова в одном полотенце показала свои богатства: "Пусть утро всегда будет таким".