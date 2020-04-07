Российская певица Ольга Бузова рассказала, как проводит время

Звезда опубликовала фото, позируя в домашнем образе, пишет Politeka.net. Звезда предстала с ровными волосами, которые закинула за ушки, а также в очках.

Оля была в одной длинной футболке с кружевами. Домашний наряд едва прикрывал прелести Бузовой, оголив стройные ножки.

Завершили образ Оли различные аксессуары.

Бузова находилась за столом, на котором стояли тарелки с едой. В руках звезда держала стакан с апельсиновым соком. Красотка улыбалась, смотря в камеру.

Певица выглядела свежо и непринужденно.

"Всем доброе утро ☀️ Вчера постаралась лечь не в 4 утра, а хотя бы в 1😂 Вроде почти получилось, и поэтому достаточно легко проснулась в 9 утра 🥰 А вы следите за графиком на карантине?", - подписала фото Бузова.

За два часа пост собрал более 250 тысяч лайков и много комментариев.

"Вот «благодаря» карантину я урегулировала сон и моё состояние просто бомба!!! ❤️❤️❤️", "Оля! Какая вы тут хорошенькая😘", "Составляю план ✏️📚и заставляю себя все делать.. иначе вообще лежала бы и ела", "Вы потрясающая 🔥🔥🔥❤️❤️❤️", "В трусах что ли", "Оля красотка 🔥", "Ждём Эфир-это лучшее с чего можно начать день) С улыбки и Оли❤️😍", "Супер красавица 💕😍", "Лучшая❤️", "Такая хорошенькая!❤️💐😘", "На карантине всё идёт само по себе, без всяких графиков 🙂", "отвёртка»?", "Обязательно буду смотреть. ✌️❤️❤️❤️", "Конечно, подъем в 6-7 утра🙈, а с детьми по другому никак)))", "Обычно я тоже ложусь в 3-4 утра но сегодня в час ночи)🤣❤️❤️🤗", "Олечкаааа,всегда шикарна ❤️", "Такая свеженькая и красивая☺️😍 От таких людей только заряжаться энергией и только крутые эмоции🥰", - написали пользователи сети.

Напомним, что Бузову застали за взрослыми развлечениями с возлюбленным Dava: "Пупсики сладкие".

Также Politeka сообщала, что Бузова в одном полотенце показала свои богатства: "Пусть утро всегда будет таким".