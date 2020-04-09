Известная балерина Анастасия Волочкова примерила на себя прозрачное платье, удивив видом в тонком кружеве

Балерина решила сверкнуть фигурой в сетчатом платье в пол и полностью расшитое цветами. Прикрыть лишнее Волочковой удалось благодаря кружевам. Обута артистка, как и всегда, в излюбленные пуанты, а в руках она держит сумку модного бренда, амбассадором которого стала всего пару недель тому назад, пишет Politeka.net.

Отметим, данный снимок на странице в социальной сети Инстаграм Волочковой – не первый из весьма неоднозначной и откровенной фотосессии. Похоже, балерина решила представить новое фото, привлекающее к себе внимание смелым выбором наряда, для того, чтобы напомнить о модной вещи, которую она пытается прорекламировать.

«Весна. Я всем желаю светлого настроения, радости😊 и любви❤️. Украшать жизнь позитивными эмоциями можно всегда. А шедевры-сумочки от Анны становятся настоящим украшением и изысканным произведением», - пишет Волочкова.

Тем не менее, из-за многочисленной критики и массовых унижений, балерина скрыла доступ к возможности комментирования записи – ранее под подобными постами пользователи Инстаграм высмеяли неудачную прическу Анастасии и порядком обвисшие формы.

Ранее балерина представила необычное фото, на котором похвасталась фигурой в одном лишь ярко-розовом бикини, едва ли прикрывающем ее фигуру. Звезда решила прогуляться по заснеженному двору в купальнике.

Как известно, балерина является любительницей показать всю себя и свои достоинства в откровенной одежде, в особенности во время отдыха на улице. Балерина уже много лет укрепляет иммунитет благодаря частым купаниям в ледяной воде.

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