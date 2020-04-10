Популярная актриса украинского происхождения Ольга Куриленко, которая стала известна благодаря роли в фильме про Джеймса Бонда, поделилась откровенным фото

Архивный снимок звезда опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. На фото звезда сидит голая на белом фоне. Чтобы прикрыть все интимные места звезды, она или ее фанаты воспользовались фотошопом, приделав Ольге длинные волосы, которые прикрывают грудь и бедра. Несмотря на это, снимок все равно выглядит пикантно.

«Русалочьи флюиды!», - подписала снимок актриса.

За несколько часов пост Куриленко собрал более 30 тысяч лайков. В комментариях обсуждают красоту актрисы и прекрасный образ.

«Мы любим тебя Ольга», «Вау, красиво», «Супер», «Какая куколка!!! Облил бы тебя молоком и съел бы на завтрак!!!», «Шикардос», -пишут пользователи сети.

Отметим, что у Куриленко есть и другие фото с этого места, но на них она одета в купальник. Возможно, голой ее сделали тоже при помощи фотошопа.

Ранее мы писали, что Ольга Куриленко поделилась фото, на котором она сидит на фоне яркой картинки. На заднем фоне изображены листья высоких растений и автомобиль. Она позировала, словно облокотилась на капот настоящего автомобиля. Для такой эпатажной фотосессии Куриленко надела соблазнительное боди черного цвета.

Напомним, что Ольга Куриленко засветила сочные прелести в одном белье: это фото сводит с ума.

Как сообщала Politeka, Ольга Куриленко выгнулась в откровенной позе, показав себя во всей красе: «Ух, горячо».

Также Politeka писала, что Ольга Куриленко оголилась на шикарной яхте: «Огонь».