Одна з найбільш відомих українок в Голлівуді, актриса Ольга Куриленко, похвалилася ідеальним тілом на відпочинку

Свіжий знімок вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka. На фото дівчина стоїть на четвереньках в купальнику синього кольору. 40-річна зірка вигнулась таким чином, що прекрасно видно її струнку фігуру і головні достоїнства.

«П'ятничні флюїди!», - підписала знімок зірка.

Цікаво, що актриса поділила фото на дві частини таким чином, що на половину фото потрапило її обличчя, а на другу половину – «п'ята точка». Пост актриси зібрав понад 53 тисяч лайків. Шанувальники захоплюються зовнішнім виглядом жінки.

"Відмінний постріл!", «Люблю тебе», «Вогонь», «Вау, Ольга», «Красиво», «Дуже круто», «Краща», «Лялечка», «Вражаюча», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Ольга Куриленко поділилася відвертим фото з відпочинку. Зірка «Бондіади» красувалася на знімку в чорному купальнику. Артистка повернулася задом до об'єктиву камери і мило посміхалася. На фото видно жіночні вигини актриси, а також помітно, що актриса перебуває зараз у чудовій фізичній формі.

Як відомо, Куриленко народилася в Бердянську, де здобула середню освіту. З ранніх років Ольга вчила англійську мову. Вже у 16-річному віці Куриленко переїжджає в Париж, де починає працювати в модельному бізнесі. Через два роки Куриленко стає затребуваною моделлю, її обличчя прикрашає обкладинки відомих журналів, з нею підписують рекламні контракти.

Широко відомою дівчину зробила роль в одному з фільмів про Джеймса Бонда. Після цього актриса багато знімалася в європейському, китайському та голлівудському кіно. Зазначимо, що у Куриленко є син Олександр. Її особисте життя досить бурхливе.

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