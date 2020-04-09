Звезда трэвел-шоу "Орел и решка" и инста-блогер Настя Ивлеева показала, в каких условиях живет с рэпером Элджеем

Как сообщает Politeka.net, звезда похвасталась своими хоромами на странице в Instagram.

С приходом весны хочется как можно больше времени проводить на улице. Даже в условиях карантина можно понежиться под теплыми лучами, если есть частный дом. Этой возможностью и воспользовалась Настя Ивлеева.

На одной из фотографий девушка развалилась в люльке-качалке и поправляет волосы. На ней розовый свитшот, серые спортивные штаны и красно-белые кросовки.

На другой фотографии в качалке развалился ее муж, рэпер Элджей (настоящее имя - Алексей Узенюк). На заднем фоне видно частный дом в европейском стиле, а также два автомобиля. Один из них - дорогостоящий спорткар марки BMW.

На остальных фотографиях Настя Ивлеева показала, что балует себя светлым пивом из большого бокала. "Весна", - подписала она публикацию.

"Просто пивчанский 😍"; "Красотка:)"; "Элджей такой нарядный дома😁"; "Наконец-то Леху вывела погулять😂😂😂😂"; "Насть, уже хорошо, давай дальше раздевайся, уже почти лето, а мне нужно новый постик выложить😘😘😘".

Ранее Настя Ивлеева снялась в новом необычном образе. на снимке Ивлеева позирует лежа, показав на камеру роскошные формы. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее фанатов.

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