Известная балерина Анастасия Волочкова рассказала, как питается во время карантина

Балерина представила привычное домашнее фото, как всегда, выставив на показ свои ноги в бинтах после тренировок. При этом примерила на себя в этот раз Анастасия майку светлого оттенка с принтом на груди и рваные джинсы, пишет Politeka.net.

В подписи Анастасия рассказала, что предпочитает весьма легкую еду и в основном овощи с рыбой, чтобы не мучить организм, который и так "без движения". При этом стоит отметить, что карантин в странах длится уже несколько недель:

«Мой ежедневный рацион питания никак не изменился во время пребывания дома.🤷‍♀️🥒 🥬 Ем я салатные листья, вареные в смятку яйца. Или овощной постный очень острый суп и немного отварной курицы без соли.😊

Я и в ресторанах всегда заказываю зелёный салатик и легкую еду. Например, сашими или Тартар из рыбки.😊 Так что, сидя дома, особо не наедайтесь🙏 Чтобы не набрать вес без движения. 🐣 #анастасияволочкова #волочкова», – написала Анастасия.

Отметим, уже давно артистка уже многие годы пропагандирует оздоровление в купели и отдых в бане. По ее словам, она очень рада, что в ее дворе есть личная баня и купель, которой наслаждается в любое время года.

Ранее Волочкова рассказала в этот раз на своей странице в социальной сети Инстаграм, что таким образом, купаясь в купеле со льдом, она "борется с коронавирусом". Причем в самом видео Анастасия едва ли не уронила льдины, что держала в руке и тот самый веник, которым прикрывалась.

«Вот ещё один способ защиты от недугов. Русская баня и ледяная купель. Я закаляюсь с детства и это поддерживает иммунитет.👍 Здорово, что баня у меня дома и это спасение от сидения на месте. Хотя на месте я не сижу и поддерживаю форму в домашнем театре каждый день. А контраст температур бани, льда и холодной воды придают тонус и очищение.👍», – написала Волочкова.

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