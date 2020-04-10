Российский актер Сергей Жигунов рассказал о том, как звезда ток-шоу Андрей Малахов копается "в грязном белье" во время карантина

Как сообщает Politeka.net, знаменитый артист не выдержал и рассказал о произошедшем на своей странице в Instagram.

Как и в Украине, в России ввели карантин в связи с эпидемией уханьского вируса. Несмотря на это, программы продолжают звать именитых гостей на съемки. Сергей Жигунов, который был партнером Анастасии Заворотнюк в сериале "Моя прекрасная няня" сообщил, что недавно столкнулся с наглостью журналистов.

"Сначала раздаётся звонок с передачи Корчевникова, посвящённой Борису Смолкину, вчера был звонок из программы Малахова, предложили приехать в студию поговорить о коронавирусе. В ответ на вопрос «А как же самоизоляция?» пробормотали что-то невнятное, от чего остался осадок, какой, наверное, бывает у человека, которого обвинили в том что он трус", - поделился актер. Стоит отметить, что Борис Смолкин играл в "Няне" дворецкого Константина.

Сергей Жигунов попытался образумить российских журналистов и обратился к ним в своей публикации. Он попросил проявить ответственность и связываться с людьми удаленно, чтобы не подвергать их лишнему риску.

"Поверьте, полоскание грязного белья в период эпидемии посредством собирания в кучу возможно заражённых людей не является жизненно необходимым для нашей страны в целом и нашего телевидения в частности. Я понимаю, что ваш жанр не подразумевает использования современных технологий и серьёзных умственных затрат, однако, право, попробуйте все же освоить интернет. Желаю вам творческих успехов", - подитожил артист.

Сергей Жигунов также разместил фотографию Андрея Малахова с призывом "Сиди дома".

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