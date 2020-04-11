28-летняя украинская актриса, получившая популярность благодаря роли в сериале "Папик", Дарья Петрожицкая призналась, почему у нее скребут кошки на душе

Знаменитость раскрыла правду о разводе в программе "Зірковий шлях". Даша вышла замуж за начинающего актера Алексея Петрожицкого после года ухаживаний, но брак продлился пять лет.

По словам Даши, несмотря на то, что развестись - было обоюдным решением, она много раз жалела об этом.

"Это было наше общее решение, просто какие-то обстоятельства, все навалилось. И мы решили на тот момент, что это будет лучше для нас двоих. Не знаю, как там у него, но у меня уже было раза три, когда я пожалела. Нельзя, но я жалела об этом. Потому что уже более 3 лет в разводе, а я не могу найти своего человека", - поделилась актриса.

Петрожицкая рассказала, что после развода у нее были отношения с другими мужчинами, однако до свадьбы дело так и не дошло.

Тем не менее Даша активно занялась карьерой и помимо актерского мастерства пробует себя в роли певицы, став участницей проекта "Голос країни-10". К слову, она прошла все этапы и добралась до прямых эфиров, попав в команду звездного тренера Дана Балана.

Ранее мы сообщали, Петрожицкая прокомментировала свое отношение к карантина. Актриса призвала сограждан соблюдать все правила: «Я не могу назвать это паникой, но все равно страшно. Страшно, потому что мне не нравится, как некоторые люди в Украине относятся к данной ситуации – как-то несерьезно... Если моя семья в безопасности, то и я в безопасности. Я не могу назвать это моей личной паникой, мне кажется, это - здравый смысл».

Напомним, звезда "Папика" ошеломила судей "Голоса", Кароль и Балан не сдержались: видео облетело сеть.

Также Politeka писала, что в сети расшифровали язык сериала "Папик", "теперь хоть можно понять их".