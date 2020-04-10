Компания "Глюкоза продакшн", основателями которой являются продюсер Максим Фадеев и певица Наталья Чистякова-Ионова, признана банкротом

Как передает Politeka.net, об этом информирует Telegram-канал Mash, ссылаясь на свои источники.

Как известно, эта компания была основана в далеком 2007 году.

"Глюкоза продашкн" сперва занималась производством мультфильма "Савва. Сердце воина", который стоил миллиард рублей, но медиапродукт оказался провальным.

После того, как мультфильм провалился и собрал менее 100 млн рублей, компания сменила название на "Студия-А" и продолжала снимать клипы певице Глюкозе. Однако смена имени не спасла ее от финансового падения.

По информации Mash, сейчас заявление о банкротстве студии лежит в арбитражном суде. Более того, продюсер и экс-партнер певицы Максим Фадеев якобы подал иск о взыскании 26 млн рублей с Глюкозы и ее супруга Александра Чистякова.

Ранее мы писали, что известная российская певица Глюкоза покорила сеть откровенным танцем, который исполнила на камеру.

Так, звезда во время отдыха решила устроить откровенные танцы в одном купальнике. Обратим внимание, что танцует она под песню, которую недавно выпустила сама. Это стало причиной бурных комментариев со стороны пользователей.

«Вот это тело!», «тот случай, когда танцевать не умеешь, но уверенность в обратном берет верх», «красиво», «красотень», «что за судороги», «она сошла с ума?», «Наташка отжигает», «огонь», - пиcали они в комментариях под публикацией российской певицы в Instagram.

Напомним, известная российская певица показала горячие фото в купальнике: «Огонь»

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