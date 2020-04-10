Экс-супруга Потапа Ирина Горовая покорила сеть горячими фото, которые представила на своей странице в социальной сети Инстаграм

Как известно, Ирина считается красивой деловой женщиной и все ее стильные образы, а также яркие кадры из отдыха тут же бурно обсуждаются многочисленными поклонниками. Несмотря на свой развод со звездой Алексеем Потпапенко, Ирина по сей день сохраняет теплые отношения с ним. Знаменитости продолжают вместе работать в продюсерском центре Mozgi Entertainment и создавать общие проекты, пишет Politeka.

Поэтому все кадры звезды неизменно интересуют поклонников и удивляют цветущим видом. Ирину, как известно, очень часто сравнивают с новой супругой Потапа - Настей Каменских, которая любит покрасоваться похудевшей фигурой в весьма откровенных образах.

Ирина же предпочитает классические образы, а также светлые наряды сдержанного стиля. На новых фото артистка показала подборку нарядов, в которых появлялясь во время своего последнего отпуска. Звезда примерила стильное черное платье в пол, светлую блузу с рюшами в сочетании с классическими черными брюками с высокой посадкой. При этом в подписи Ирина отметила, что поклонникам следует по-прежнему оставаться дома и беречь себя.

Напомним, Горовая вместе со всей семьей уже много недель следует режиму самоизоляции и рекомендует поклонникам делать тоже самое, чтобы обезопасить себя от вируса. Поклонники же в свою очередь восхитились новыми фото и отметили, что Каменских еще далеко до фигуры Горовой.

Ранее мы также сообщали, что женщина отправилась на отдых в Месику, о чем свидетельствует геолокация на одном из последних фото в Инстаграм. Сама Ирина на фотографии позирует в необычном платье: верх напоминает джинсовый лифчик с белыми вставками, а юбка сделана из летящей полосатой ткани.

Ирина завязала небольшой платок на голове, зачесав волосы наверх. Для прогулки она выбрала удобные и стильные шлепанцы. Завершает летний образ звезды аксессуары: модные очки, серьги-кольца и другое.

Нельзя не обратить внимания на большую татуировку в форме креста на руке, которую продемонстрировала продюсер. По всей видимости, на улице был сильный ветер, но это не помешало сделать красивое фото с Горовой.

В общем, звезда выглядела идеально на фоне голубой воды и пальм. За 11 часов пост знаменитости собрал более 5000 лайков и много комментариев.

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