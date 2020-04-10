Российская актриса и телеведущая Эвелина Бледанс похвасталось соблазнительным фото

Звезда блеснула фигурой в купальнике, пишет Politeka.net. На фото она запечатлена в купальнике сидящей на камне возле воды. (Чтобы посмотреть - проскролльте вниз)

Бледанс позирует в изумродного цвета купальнике, котрый частично прикрывает ее грудь. Одну ногу она прижимает к груди, а другую опустила в воду.

«Доброе утро. Все помыли руки? Сейчас прийду, проверю!», - написала актриса.

При этом в тегах Бледанс отметила Крым. А судя по названию отельного комплекса, звезда отдыхала в Ялте. Также в тегах значится "родина". Как известно, именно в этом городе она родилась.

В комментариях она уточнила, что это фото с прошлого года.

За четыре часа фото набрало более 13 тысяч лайков и множество комментариев, в которых пользователи сети восхищаются любимой актрисой.

«Ты как пантера, которая притаилась и ждёт чтобы напасть», «Эвелина вы как девочка прям», «Эвелина респект и уважуха, так выглядеть роскошно, молодец», «Эвелина, какая же ты лапочка!!!!», «Красивая», «Сочная сочная)))», «Красавица, сохраняйте себя. Вы очень красивая актриса 🎭 вы для меня похожа на Элину Быстрицкую. Вы всё равно войдёте в историю», «Ах какая знойная женщина!», «Вау прям вауууу, крутая фотка, да и вы тоже», - пишут в сети.

Напомним, что постаревшая Бледанс сверкнула грудью в обнимку со скандальной Кудрявцевой.

А еще Politeka писала, что Бледанс засветила лишнее в расстегнутых брюках.

Также Politeka сообщала, что горячая Бледанс примерила костюм развратной медсестры.