36-летняя немецко-турецкая актриса Мерьем Узерли поразила выходкой, снявшись в новой картине без белья

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

Так, звезда анонсировала выход нового фильма со своим участием. В нем есть сцена, когда Узерли голая позирует просто на камеру. На других снимках видно ее коллег по фильму.

«Богиня!», «Бомба», «ты невероятная», «идеальный вид», - пишут ее поклонники.

Как сообщалось ранее, 36-летняя немецко-турецкая актриса Мерьем Узерли, ставшая мегапопулярной после роли в сериале "Великолепный век", обескуражила откровенной фотосессией.

Красотка поделилась свежими фото в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала в весьма соблазнительном образе. Мерьем позировала в черной майке. Ради горячего снимка девушка подняла руки вверх, посвети упругими прелестями, "тесно" обтянутыми в плотную ткань майки.

Узерли собрала слегка растрепанные волосы вверх и нанесла нежный макияж. При этом актриса опустила взгляд - придав еще большей томности снимкам. Красотку уже давно окрестили женщиной-загадкой: она редко улыбается на фото и чаще всего предстает с серьезным выражением лица.

Поклонники пришли в неописуемый восторг, засыпав своего кумира многочисленными комплиментами. За час фото "лайкнули" почти 60 000 человек.

Напомним, что Мерьем Узерли удивила изменением во внешности: "В фильме была намного...".

Как сообщала Politeka, Мерьем Узерли соблазнила прекрасными формами в розовом топе: "Такую нельзя забыть".

Также Politeka писала, что Мерьем Узерли забыла о лифчике и засветила свое богатство вблизи: «видно все».