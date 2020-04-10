Вот это тело!

Обладательница самых красивых ягодиц мира Сьюзи Кортез показала, как готовится к Пасхе

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Пасха идет, и я готовлю большой сюрприз для всех моих любимых поклонников по всему миру. Ждите воскресенья. А пока – покупаюсь в шоколаде», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованном снимке Кортез позирует без белья. На голове у звезды видны кроличьи ушки, а ее главная гордость обмазана шоколадом. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Вау, какая зайка», «божественная», «смотрю на это и понимаю – это невероятная красота», «бомбезный вид», «ммм, шоколадный зайчик», «невероятная», - пишут они.

Как сообщалось ранее, в Мексике прошел конкурс «Мисс бум-бум», на котором десятки красавиц со всего мира поборолись за звание самых красивых ягодиц.

Победительницей конкурса стала бразильская красотка Сьюзи Кортез, именно ее ягодицы судьи признали самыми красивыми в мире.

Кортез завоевала титул «Мисс бум-бум» уже во второй раз: ранее ее ягодицы признавались лучшими в 2015 году.

Конкурс «Мисс бум-бум», который традиционно проводился в Бразилии, в этом году впервые вышел на международный уровень.

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