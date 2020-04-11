Популярная певица MamaRika продолжает удивлять своих поклонников откровенными снимками

Об этом пишет Politeka.net.

Как известно, звезда успела сыграть романтическую свадьбу с Сергеем Середой в жарком Таиланде, поскольку тогда границы еще не были закрыты.

Влюбленные не хотели традиционную украинскую свадьбу и устроили праздник своей мечты. И пока в Украине карантин, MamaRika продолжает делиться с поклонниками снимками незабываемых моментов.

На этот раз певица опубликовала откровенное фото, где она позирует со своим мужем Сергеем Середой в стильном номере одного из тайских отелей.

Но главная изюминка - образы влюбленных. MamaRika и Сергей Середа страстно обнимают друг друга, а сама певица позирует топлес, сидя на муже.

"Сладкие мечты", - подписала украинская звезда откровенный снимок в своем Instagram.

"Вы что там делаете, а?", "Большой вам любви на всю жизнь", "Придет время и не такое будут показывать в инстаграме", "После такого фото "свит дримз" не получится ", "Ух, какое горячее", "Красивое фото, очень подходите друг другу", "Айяйяй", "Жарко!", "Очень крутое фото) впервые в Инстаграме вижу такое вау", - поддержали поклонники певицу в комментариях.

Ранее мы рассказывали, как MamaRika в прозрачном платье вышла замуж за Сергея Середу. Церемония прошла на райском острове.

"Мы решили скрыться ото всех и сбежать на остров. Это было принципиально важно для того, чтобы нас ничто не отвлекало и мы принадлежали только друг другу", – рассказывала певица.

Церемония прошла на пустынном пляже острова Панган, что принадлежит Таиланду. Там присутствовал только местный житель, который провел таинство обмена клятвами.

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