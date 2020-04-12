Все мечтают остановить время и перестать стареть, вот только многим это не удается, в результате чего они становятся настоящим посмешищем
Politeka собрала фото звездных бабушек, которые немного переусердствовали с откровенными нарядами, позабыв про свой возраст.
61-летняя Мадонна всегда славилась яркими и смелыми образами. По мере того, как она старела, отказываться от развратных костюмов звезда не собиралась. Сегодня певица продолжает эпатировать публику своими образами не по возрасту.
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73-летняя Шер, как и Мадонна, не захотела менять свой имидж с возрастом. Актриса и певица не желает стареть, поэтому появляется на сцене в прозрачных боди и коротких платьях.
56-летнюю Лолиту похоже не очень волнует, что обтягивающие боди подходят лишь стройным молодым девушкам. Она любит откровенные наряды и не намерена от них отказываться. Из-за этого звезду часто критикуют в сети.
64-летняя Донателла Версаче сделала себе столько пластических операций, что стала практически неузнаваемой. Сегодня сестра известного модельера продолжает молодиться и одеваться в роскошные наряды не по возрасту.
66-летняя Любовь Успенская спасает свою молодость как может. Звезда шансона сделала несколько подтяжек лица и сосредоточилась на игривых платьях и костюмах.
Напомним, что Успенская взбесила новыми кадрами с дочерью, скандал набирает обороты: «Ее нужно лечить».
Как сообщала Politeka, Лолита впервые показала лицо после пластической операции: "Благо сейчас нет концертов", фото до и после.
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