Скандальна співачка Любов Успенська показала свою доньку, яка нібито просить вибачення за свою поведінку

Російська артистка українського походження потрапила в гучний скандал після того, як її дочка Тетяна Плаксіна відкрито поскаржилася на знущання з її боку. Історія про напад співачки на власну дочку отримала широкий розголос на телебаченні і багато хто буквально накинувся на Успенську.

Як повідомляє Politeka, співачка вирішила підлити масла у вогонь і опублікувала у своєму Instagram свіже відео зі своєю дочкою (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку вниз). На ньому дівчина сидить на ліжку і просить вибачення за свою поведінку.

«Ось вона Таня. За день до від'їзду до Америки, шкодує щодо свого вчинку у вигляді походу на злощасне ток-шоу, переживає, говорить про те, що її нудить від цього. Зараз вона змінила свою позицію, не знаю, куди поділися ті слова і те, що вона намагалася тоді мені сказати… Таня завжди хотіла бути почутою, хотіла уваги. Звичайно ж я бажала їй всього цього, але абсолютно іншим шляхом», - написала Успенська.

Втім, багатьох це відео не тільки не переконало, але і змусило запідозрити співачку в тому, що вона просто змусила свою дочку його записати. Так, в коментарях люди звертають увагу на те, що дівчина читає свою заяву з листа.

«Хвора дівчинка, звичайно, її потрібно лікувати. Не дай боже, нікому такого з дітками», «Вона явно під чим то ще й з психікою повний треш», «Сидить, читає текст. Піпець...Ви їй писали його?», «Ви примусили і вона бубоніла. А зараз вільна. Що виправдовуватися то. Всі все зрозуміли дайте жити доньці», «Ну вона на відео неадекватна…Любов немає диму без вогню...Може Вам багато чого не подобається...але це її крик зсередини...Вам не набридло виправдовуватися?», - пишуть люди.

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Сегодня вышла очередная передача, на которой продолжилось обсуждение моей семьи и сложившейся в ней ситуации с участием Татьяны. Я хочу с вами поделиться. Вот она Таня. За день до отъезда в Америку, сожалеет относительно своего поступка в виде похода на злосчастное ток-шоу, переживает, говорит о том, что ее воротит и тошнит от этого. Сейчас она изменила свою позицию, не знаю, куда делись те слова и то, что она пыталась тогда мне сказать. В тот момент она понимала, что это был неправильный поступок. Видимо это повышенное внимание возбудило в ней ощущение, что она важна. Но, как говорит сама Таня - за неё могут сказать только её поступки. Дальше только время расставит все на свои места. Если это та цена, которую я должна была заплатить за то, чтобы она стала отдельной, целостной, самостоятельной личностью - я принимаю это. Лишь бы она была счастлива, здорова и реализована. Таня всегда хотела быть услышанной, хотела внимания. Конечно же я желала ей всего этого, но абсолютно другим путём. Я рядом, у меня нет обид. И конечно я всегда готова помочь. Надеюсь, что вся эта ситуация обратит внимание на её талант.

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