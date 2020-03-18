Скандальна співачка Любов Успенська показала свою доньку, яка нібито просить вибачення за свою поведінку

Російська артистка українського походження потрапила в гучний скандал після того, як її дочка Тетяна Плаксіна відкрито поскаржилася на знущання з її боку. Історія про напад співачки на власну дочку отримала широкий розголос на телебаченні і багато хто буквально накинувся на Успенську.

Як повідомляє Politeka, співачка вирішила підлити масла у вогонь і опублікувала у своєму Instagram свіже відео зі своєю дочкою (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку вниз). На ньому дівчина сидить на ліжку і просить вибачення за свою поведінку.

«Ось вона Таня. За день до від'їзду до Америки, шкодує щодо свого вчинку у вигляді походу на злощасне ток-шоу, переживає, говорить про те, що її нудить від цього. Зараз вона змінила свою позицію, не знаю, куди поділися ті слова і те, що вона намагалася тоді мені сказати… Таня завжди хотіла бути почутою, хотіла уваги. Звичайно ж я бажала їй всього цього, але абсолютно іншим шляхом», - написала Успенська.

Втім, багатьох це відео не тільки не переконало, але і змусило запідозрити співачку в тому, що вона просто змусила свою дочку його записати. Так, в коментарях люди звертають увагу на те, що дівчина читає свою заяву з листа.

«Хвора дівчинка, звичайно, її потрібно лікувати. Не дай боже, нікому такого з дітками», «Вона явно під чим то ще й з психікою повний треш», «Сидить, читає текст. Піпець...Ви їй писали його?», «Ви примусили і вона бубоніла. А зараз вільна. Що виправдовуватися то. Всі все зрозуміли дайте жити доньці», «Ну вона на відео неадекватна…Любов немає диму без вогню...Може Вам багато чого не подобається...але це її крик зсередини...Вам не набридло виправдовуватися?», - пишуть люди.

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