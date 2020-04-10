56-річна співачка Лоліта Мілявська зізналася, що під час карантину зважилася на пластичну операцію

Зірка розповіла про це в ефірі програми "Вечірній Ургант", передає Politeka.net (щоб подивитися відео, проскролльте вниз).

Лоліта пояснила, що саме їй підправили і чому: "Я підрізала очі! Це було заплановано. Я зробила пластику через те, що у мене розтягнулася шкіра на повіках від гриму. Благо зараз немає концертів і телевізійних зйомок, тому я просто засіла після цього, щоб відновитися".

Зірка додала, що шоу Урганта стало першим її виходом у світ з новою зовнішністю. За словами артистки, у неї ще залишилися синці і невелика набряклість.

Фото до хірургічного втручання:

І після:

Раніше ми повідомляли, сильно схудла Лоліта здивувала сміливим нарядом. Співачка поділилася кадрами в Instagram перед походом на "Вечірній Ургант". Мілявська наділа бежевий комбінезон з тканини з люрексом, який сильно обтягнув її фігуру.

«По моєму, я крута тітка», - заявила Лоліта.

І багато шанувальників з нею погодилися: «Яка худенька», «Як ви так схудли, діліться секретом», «Охреніти!! Чудово виглядаєте!!! Втім, як завжди!», «Жінка-бомба, позитивна, красива», «Лола, костюм бомба!! Ти просто королева».

Також ми розповідали, що обурена Лоліта поділилася історією, що сталася з її матір'ю, яка живе в Києві (зірка давно працює в Росії, але в рідній Україні у неї залишилися родичі, включаючи матір і дочку Єву).

"Вона йшла зі школи, вела Єву. Серед білого дня, це було половина п'ятого чи чотири... Вона говорила по-російськи. І ззаду пролунав удар", – розповіла Лоліта Мілявська. Мати зірки спитали по-українськи, як вона може говорити на "собачій мові".

Нагадаємо, Лоліта раптово згадала про своє коріння і заспівала українською: "Ого, неймовірно!"

Як повідомляла Politeka, скандальна Лоліта накинулася на росіян з-за епідемії, не добирала слів: «Хворі люди».

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