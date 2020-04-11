Модель Полина Логунова, которая является женой актера Дмитрия Ступки, показала роскошное тело в кружевном белье
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.
«Вы меня вдохновляете», - написал ей один из поклонников.
Уточни, что снимок был выброшен в Сторис, поэтому что-либо сказать Логуновой не смогли. На фотографии она позирует в распахнутом пиджаке и штанах, демонстрируя роскошные формы в кружевном белье.
Дополняет образ звезды лишь элегантный макияж и красивые кольца на руках.
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До этого мы писали, что телеведущая и модель Полина Логунова блистала в одном нижнем белье.
Модель часто публикует откровенные фото в Инстаграм, как и некоторое время назад.
Звезда затянула грудь необычным лифчиком с лямками, тянущимися к шее. Таким образом в районе груди образовался вырез, который придал образу еще больше пикантности.
Бюст роскошно смотрелся в булье, удерживая, и, как бы, сдавливая грудь.
Также на Логуновой были трусики такого же цвета, которые смотрелись на ней также идеально. Завершили образ украшения.
Выглядит телеведущая прекрасно - пышная грудь, тонкая талия и стальной пресс, а также стройные ножки. Такой красоткой невозможно налюбоваться.
Полина закинула руку назад, а также подняла подбородок и посмотрела в камеру.
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