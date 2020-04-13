В 1951 году прошел первый конкурс «Мисс Мира», который завоевал большую популярность и существует до сих пор 

Победительницам завидовали и в то же время любили. Как же выглядели некоторые "Мисс мира", читайте далее. 

Пенелопе Келен из ЮАС уже 79 лет, она стала победительницей в 1958-ом, пишет nazametke.com

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Энн Синди из Великобритании выиграла в 1964-ом. Сейчас ей уже 76 лет. 

62-летняя Вильнелия Мерсед из Пуэрто Рико - победительница 1975-го.

Синди Брейкспир, которой сейчас 65 лет, победила в 1976 году. Девушка стала известной также тем, что она подружка. 

Австрийке Улле Вайгершторфер сегодня уже 53 года. Свою победу в конкурсе она завоевала в 1987-м.

В 1990 году титул "Мисс Мира" завоевала Джина Толлесон из США. Сейчас ей 49 лет. 

Актриса-индианка Айшвария Рай выиграла титул в 1994 году. Звезде сейчас 46 лет. 

Линор Абаргиль из Израиля сейчас 40 лет. Девушка победила в 1998-ом.

Ирландка Розанна Дэвисон выиграла в 2003-м году. Ей только недавно исполнилось 35 лет. 

Напомним, 14 декабря, в Лондоне прошел конкурс "Мисс мира". 

За престижный титул боролись 90 участниц. Интересно, что букмекеры называли шестерых фавориток, но имя победительницы в список не вошло. 

Так, самой красивой девушкой мира признали Тони-Энн Сингх из Ямайки. 

Девушке - 23 года, она является студенткой факультета психологии Университета штата Флорида. 

Ранее сообщалось, что Мисс Украина-2019 Маргарита Паша, которая принимала участие в конкурсе "Мисс Мира 2019", решила  рассекретить личные секреты красоты и назвала идеального мужчину.

Оказалось, что Маргарита занимается спортом, а также придерживается сбалансированного питания. 

А идеального мужчину Паша описывает такими словами: честный, целеустремленный, благородный, заботливый и внимательный.

Напомним,  горячие красотки борются за титул "Мисс мира 2019": фото самых ярких участниц

Как сообщала Politeka, скандальная Маргарита Паша посветила прелестями в откровенном наряде на "Мисс Мира": жаркие кадры

Также Politeka писала, что мисс Украины 2019, которая учавствовала в "Мисс мира", ошарашила признанием о дружбе с россиянкой