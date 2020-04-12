34-летняя российская певица и ведущая проекта "Дом-2" Ольга Бузова, кажется, окончательно лишилась разума и ошарашила новой выходкой

Как передает Politeka.net, Бузова опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм кадры, на которых "сразилась" онлайн с популярным видеоблогером Гусейном Гасановым. Звезда должна была наспор исполнить несколько заданий, среди которых переодеться в знойную горничную и, отбросив излишнюю скромность, соблазнительно мыть пол, а также сжечь свои любимые вещи и остричь волосы в прямом эфире.

Бузова, хоть и со слезами на глазах, но выполнила все задания. В конце концов остриженная и зареванная артистка прокомментировала ситуацию в соцсети:

"Никогда не думала, что ввяжусь в это, а ещё и ни раз 😱 Игры, которые выходят из-под эмоционального контроля не легко мне даются 🤦🏻‍♀️ Но я сильная, и знаю, что вы меня поддержите! 🙏🏻 Спасибо Вам за бесконечную любовь ко мне! ❤️Ценю, люблю каждого из вас🙏🏻. Я не умею бросать начатое на полпути. Сложное решение для девушки, но я смогла 💇🏻‍♀️ Чтобы понять что все это значит, срочно смотрите мои сторис ☝🏻"

Пользователи кинулись обсуждать пост звезды. Следует отметить, большинство пожурили Ольгу за такое лихое поведение.

"Оля ты и вправду сильная и смелая я тобой горжусь, но тебе так идёт 😻😻"

"Ты крутая 🔥 не каждая девушка смогла бы 😧"

"А что отказаться,и проиграть слабо? Оля,ты же девочка.Батлы с девочками надо))"

"Не понимаю к чему этот детский сад... эти батлы. Сжигать вещи, волосы отрезать и реветь. Не нравится не участвуй в этой херне. К чему это все? 🤦🏽‍♀️"

"А если бы на лысо сказал!? Тоже бы сбрила волосы???😆😀"

"Вот кому заняться нечем..портить внешность и вещи. Я конечно Оль тебя люблю, но это уже перебор. Некрасиво себя ведешь"

"Дурацкие игры!"

"Идиоты..честное слово, тупые задания ради славы"

Ранее мы сообщали, на Бузову накинулись в соцсети из-за чрезмерного количества рекламы в ее постах. В последний раз Ольга похвасталась камерой, способной сразу же выдавать распечатанные фотокарточки.

"Олька, хватит рекламой заниматься, давай лучше свои летние фотографии"; "Страшна"; "Понятно реклама разходимся"; "Ослик Бу, опять ты за своё! Снова реклама всякого ненужного барахла. Это никому не нужно", - писали в комментариях.

Напомним, что Бузову застали за взрослыми развлечениями с возлюбленным Dava: "Пупсики сладкие".

Также Politeka сообщала, что Бузова в одном полотенце показала свои богатства: "Пусть утро всегда будет таким"