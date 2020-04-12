Известная балерина Анастасия Волочкова рассказала, как проводит время во время карантина дома

Балерина представила привычное домашнее видео, в котором обратилась к поклонникам и рассказала, как и где проводит время в доме чаще всего. Как оказалось, скандальная звезда предпочитает развлекаться на огромном диване у окна, пишет Politeka.net.

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Здоровом когдатна свете есть хорошие люди😊 Мне кажется, мы все должны помогать друг другу, кто чем может.🙏 Решили мы в очередной раз сделать переливку любимого мною дивана. И вновь обратились к профессионалу моем у другу Алексею создателю компании @obivka.ru 😊 А в выборе итальянской ткани помогли добрые люди из элитной компании Lifestyle UNICO @unico_lifestyle . А так же с доставкой этой ткани.👍Комплект мягкой мебели Lifestyle UNICO уже 4 года является изысканным украшением моей мраморной гостиной.😊 Скоро наш диван будет, как новый!😊 #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #солнце #весна #спорт #enjoy #театр #мебель #обивкамебели

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Как известно, ранее артистка уже не раз публиковала фото и видео со своей мраморной гостинной, где всегда появлялась за столом с кальяном и в весьма неоднозначном виде - откровенные короткие пижамы и яркие спортивные костюмы не раз высмеивали в сети. 

В этот раз, чтобы избавить себя от гнева пользователей Инстаграм, артистка скрыла доступ к комментариям и написала под роликом в привычной манере о своей мебели. Примечательно, что звезда славится своей рекламой самых разных товаров - ранее Волочкова уже рекламировала и куллеры для воды и саму воду и вентили для труб и даже фирму, предоставляющую нарощенные пряди за что множество раз позорилась в сети.

Сегодня же она рассказала, что оббивка на ее старом диване "истрепалась" и пора уже давно его обновить, поэтому она решила поменять обстановку. 

До этого балерина решила сверкнуть фигурой в сетчатом платье в пол и полностью расшитое цветами. Прикрыть лишнее Волочковой удалось благодаря кружевам. Обута артистка, как и всегда, в излюбленные пуанты, а в руках она держит сумку модного бренда, амбассадором которого стала всего пару недель тому назад.

Отметим, данный снимок на странице в социальной сети Инстаграм Волочковой – не первый из весьма неоднозначной и откровенной фотосессии. Похоже, балерина решила представить новое фото, привлекающее к себе внимание смелым выбором наряда, для того, чтобы напомнить о модной вещи, которую она пытается прорекламировать.

Напомним, скандальная Волочкова сделала свой фирменный шпагат в компании мужчин

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