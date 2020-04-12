Ирина Билык похвасталась младшим сыном на новом семейном фото

6 апреля знаменитая украинская певица отпраздновала юбилей – ей исполнилось 50 лет. Сейчас артистка, как и многие, находится на самоизоляции, однако это не мешает ей общаться с поклонниками при помощи соцсетей. Как сообщает Politeka.net, певица опубликовала в своем Инстаграм новый пост, в котором откровенно рассказала о лучшем подарке в своей жизни.

Билык поделилась совместным сыном со своим младшим сыном Табризом. На нем певица позирует в роскошном черном платье с оригинальными манжетами и прозрачным подолом длинной юбки. Изюминку ее образу придает эффектная белая шляпа, которая выглядит очень стильно.

Не отстает от мамы и Табриз. Маленький модник одет в джинсы и темно-синий пиджак с белой рубашкой. Мальчик уверенно позирует рядом со звездной мамой.

«Недавно в интервью журнала @womanmagazineua я сказала, что лучший подарок в моей жизни - это мои сыновья! А какой подарок для вас самый лучший в жизни?», - написала в подписи к снимку Билык.

Ее поклонники тут же отреагировали на пост певицы.

«Вау! Украинская Мадонна!», «дети это лучшие что может быть с нами», «Как красиво, ничего лишнего!», «Невероятно красивый мальчик», «Такой красивый сын смотришь и глаз не оторвать», «Вау! Какая дама в черном», «Ох и сладкая парочка!!», - пишут люди.

Напомним, Ирина Билык после скандала с Зеленским сделала заявление.

Как сообщала Politeka, самая богатая певица Украины посветила огромным декольте перед Ириной Билык: фото порвало сеть.

Также Politeka писала, что у Зеленского обратились к Ирине Билык и привели украинцев в ярость: "Из одного стада".