Известная балерина Анастасия Волочкова рассказала, как поддерживает свою фигуру в форме даже во время карантина

Балерина представила привычное домашнее фото, как всегда, выставив на показ всю себя в одном лишь тонком сером боди, больше напоминающее нижнее белье. Артистка не забыла при этом похвастаться в подписи под новым кадром в Инстаграм о том, какое якобы подтянутое у нее тело, пишет Politeka.net.

Так, артистка показала себя в сером боди во время того, как позировала в ванной привычно повернувшись боком, чтобы продемонстрировать свои формы после тренировок:

«Ну, вроде, я в форме.🤷‍♀️ Никакой карантин не повлиял на прибавку в весе ни грамма!💃 Потому что, пока сидим дома, у меня появилось больше времени работать над своим телом. Ежедневные занятия и репетиции. Баня и Купель. Утром съела пол-чашки овощного острого 🌶бульона. Вечером меня ждут два вареных в смятку яйца.😊

И, может днём, если проголодаюсь, съем зелёный салатик.🥬🥒😊 А Вы как питаетесь?🐣 Главное, не распускайте себя и не ленитесь! Гимнастику можно делать и на двух квадратных метрах.💪 #анастасияволочкова #волочкова», - написала Анастасия.

Ранее также Анастасия рассказала, что предпочитает весьма легкую еду и в основном овощи с рыбой, чтобы не мучить организм, который и так "без движения". При этом стоит отметить, что карантин в странах длится уже несколько недель:

«Мой ежедневный рацион питания никак не изменился во время пребывания дома.🤷‍♀️🥒 🥬 Ем я салатные листья, вареные в смятку яйца. Или овощной постный очень острый суп и немного отварной курицы без соли.😊

Я и в ресторанах всегда заказываю зелёный салатик и легкую еду. Например, сашими или Тартар из рыбки.😊 Так что, сидя дома, особо не наедайтесь🙏 Чтобы не набрать вес без движения. 🐣 #анастасияволочкова #волочкова», – написала Анастасия.

Отметим, уже давно артистка уже многие годы пропагандирует оздоровление в купели и отдых в бане. По ее словам, она очень рада, что в ее дворе есть личная баня и купель, которой наслаждается в любое время года.

Напомним, скандальная Волочкова сделала свой фирменный шпагат в компании мужчин

Также Politeka сообщала, Волочкова сверкнула исхудавшими ногами в шерстяных сапогах