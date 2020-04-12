Голливудская актриса и тансовщица Дженнифер Лопес показала в сети подросшую дочь, а также как проводит время в заточении с детьми

Красотка с американских фильмов, как и все, должна находиться дома из-за карантина. Однако знаменитости по-разному проводят внезапно освободившееся время. Так, Джей Ло решила свой карантин посвятить детям, пишет Politeka.net.

50-летняя Лопес перестала наносить макияж и выбирать вечерние наряды для нахождения дома. Вместо этого она делает на голове пучок, не красится, а также носит заношенные удобные футболки оверсайз и наслаждается обществом своих детей.

Так, она опубликовала свежие кадры, на которых позирует с одним из близнецов – дочерью Эммой Мерибел Энтони. Девочки кривляются и выпячивают губки «по-утиному» для селфи.

Джей Ло к тому же надела на голову очки, чтобы скрыть жирные корни волос.

Несмотря на это, кадры знаменитости с дочкой вышли очень милыми и настоящими.

Напомним, что Дженнифер Лопес вместе со своим парнем обратилась к поклонникам с одной просьбой.

«Лучший способ остановить распространение COVID-19-это остаться дома. Arod и #IStayHomeFor для тех, кто находится на передовой - врачей, медсестер и техников, которые так усердно работают, чтобы все были в безопасности», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что Джей Ло на кадрах была абсолютно без косметики, на что обратили внимание ее поклонники.

«Огонь!», «люблю тебя», «вот это настоящая любовь», «вау, какой вид! И это без макияжа! Тоже так хочу», - пишут они.

Напомним, что Дженнифер Лопес показала, что скрывает под курткой: "Все также горяча".

А еще Politeka писала, что дерзкая Джей Ло задрала ногу, засветив самые пикантные места: «возраст не помеха».

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