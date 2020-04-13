Известная российская телеведущая и певица Ольга Бузова предстала в интересном образе, такого от нее явно не ожидали
Звезда позировала в ванной с необычным наполнением, пишет Politeka.net. На звезде - леопардовый кпальник.
Откровенное белье подчеркнула сочные формы Оли. Также заметен упругий живот и тонкая талия знаменитости. В пупке Бузовой - блестела сережка. Дополнили столь откровенный образ и другие украшения в виде цепочек и сережек-колец.
Красивые красные губы и пышные ресницы добавили образу некой вечернего стиля.
Сама артистка позирует в ванной с лапшой, принимая участие в одном из баттлов.
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"С понедельника в зал 🤐💪🏻💪🏻💪🏻", - подписала фото звезда.
За 15 часов пост собрал почти 900 тысяч лайков и много комментариев.
Стоит отметить, что реакция пользователей сети оказалась неоднозначной. Многие были в шоке от увиденного и говорили, что у Бузовой мозгов нет, ведь артистка нерационально использует продукты в тяжелые времена не только для страны, но и для всего мира.
"После этого глупейшего батла разочаровалась в наличие мозгов 34-летней девушки. Спишу все на влияние малолетки рядом...Жечь дорогие наряды, разбивать телевизоры и уничтожать пищу... Если наступят страшные голодные времена...вы первыми будете голодать", "Я в ШОКЕ! Да этой лапшой можно было помочь бездомным!!!!...", "Зачем вам этот весь малолетний движ?", "Наверно теперь в жизни доширак есть не будешь? 😄", "Когда же наши звёзды начнут батл, кто совершит больше хороших дел...", "Объясните мне пожалуйста , в чем тут смысл ? Для чего портить вещи , сжигать, уничтожать , разрушать ? Почему нельзя сделать баттл добра к примеру!?...", "Отписываюсь!!! Объявляю новый батл, отписываться от таких как вы!!!", "Вроде бы уже проходила неуместное сравнение себя с блокадницей. Нет, снова над едой глумится...", - написли пользователи сети.
Напомним, что Бузову застали за взрослыми развлечениями с возлюбленным Dava: "Пупсики сладкие".
Также Politeka сообщала, что Бузова в одном полотенце показала свои богатства: "Пусть утро всегда будет таким".