Российская певица Ольга Бузова рассказала о неприятности, которая приключилась с ее собачкой
Звезда опубликовала снимок в Инстаграм, на котором позирует с собачкой Евой на руках, пишет Politeka.net.
Бузова была в черной маечке, которая подчеркнула ее грудь. А акцента добавили различные цепочки, которые блестели в ее глубокм декольте.
Артистка распутила волосы и сделала макияж с акцентом на глаза.
Позади Оли можно заметить другого песика, который находился на диване и смотрел в сторону хозяйки.
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В посте певица сообщила, что ее собачка Ева пережила нелегкую процедуру по удалению зубов.
"Моей Евочке вчера удалили 7 зубиков, врач сказал, что для нее так будет лучше 🙏🏻 Но я очень переживаю 😔 не могу успокоиться... Мои хорошие, у кого йорки, кто с этим сталкивался? 🙏🏻 Расскажите мне ❤️🐶", - поинтересовалась Бузова у поклонников.
Почти за час пост собрал более 100 тысяч лайков и много комментариев.
"Так лучше. Могла и челюсть сгнить. Самое опасное это наркоз. У моих все удалены по показаниям 🤷♀️ Что делать, по породе так у них. Все бу хорошо❤️", "Ева ❤️", "Оля, ты моя бесконечная любовь ♾❤️", "Жалко собаченку 😢почему так ?", "Пусть быстрее поправляется!!!! 😍😍😍 Прелесть такая 🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈", "Здоровья ей и тебе", "Нашему йорку удаляли 16 зубов", "Солнышко, не переживай 🥺 Все будет хорошо 🙏🏻", "Коммент написал, осталась вам лайк поставить", "Поправляйтесь лапулички😍😍😍❤️❤️❤️", "Не переживайте всё будет хорошо вы справитесь", - написали пользователи сети, в общем, и работает и развлекается во время карантина.
Напомним, у Ольги Бузовой не стало меньше работы из-за карантина, поскольку встречи она теперь проводит в онлайн-режиме. Кроме того, звезда смотрит дома фильмы.
Напомним, что Бузову застали за взрослыми развлечениями с возлюбленным Dava: "Пупсики сладкие".
Также Politeka сообщала, что Бузова в одном полотенце показала свои богатства: "Пусть утро всегда будет таким".