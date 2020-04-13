Известная балерина Анастасия Волочкова показала, как проводит праздник и готовится к Пасхе

Скандальная балерина представила фото, на котором позировала в необычном образе на фоне храма, который посетила в честь праздника. Знаменитость засветилась в огромных размеров шубе с леопардовым принтом и необычными шерстяными сапогами, пишет Politeka.net.

Примечательно, что храм звезда посетила в спортивных черных штанах, однако не забыла надеть на голову белый платок:

«Сегодня начало Страстной недели... В это время бывает особенно много искушений... Нужно быть внимательными.. Не обозляться, не допускать в сердце гнев и агрессию. Лучше в это время простить обиды, огорчения и побольше молиться.🙏

Я желаю всем милы и крепости для того, чтобы любые испытания и трудности преодолевать с честью и достоинством.🙏 Храни Вас Бог.🙏 #анастасияволочкова #волочкова», - пишет Волочкова.

До этого артистка показала себя в сером боди во время того, как позировала в ванной привычно повернувшись боком, чтобы продемонстрировать свои формы после тренировок:

«Ну, вроде, я в форме.🤷‍♀️ Никакой карантин не повлиял на прибавку в весе ни грамма!💃 Потому что, пока сидим дома, у меня появилось больше времени работать над своим телом. Ежедневные занятия и репетиции. Баня и Купель. Утром съела пол-чашки овощного острого 🌶бульона. Вечером меня ждут два вареных в смятку яйца.😊

И, может днём, если проголодаюсь, съем зелёный салатик.🥬🥒😊 А Вы как питаетесь?🐣 Главное, не распускайте себя и не ленитесь! Гимнастику можно делать и на двух квадратных метрах.💪 #анастасияволочкова #волочкова», - написала Анастасия.

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