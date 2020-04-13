Известная балерина Анастасия Волочкова показала, как проводит праздник и готовится к Пасхе
Скандальная балерина представила фото, на котором позировала в необычном образе на фоне храма, который посетила в честь праздника. Знаменитость засветилась в огромных размеров шубе с леопардовым принтом и необычными шерстяными сапогами, пишет Politeka.net.
Мать Балана засмущала Кароль неожиданной выходкой: "Значит, он-таки женится!"
Джамала честно призналась в своем страшном недуге: "На 40 дней поместили в..."
Полякова посветила огромным декольте перед Кошевым из "Квартал 95": "Аж лысина вспотела"
Срочное обращение Зеленского, новые зарплаты и обвал доллара - главное за ночь
Примечательно, что храм звезда посетила в спортивных черных штанах, однако не забыла надеть на голову белый платок:
«Сегодня начало Страстной недели... В это время бывает особенно много искушений... Нужно быть внимательными.. Не обозляться, не допускать в сердце гнев и агрессию. Лучше в это время простить обиды, огорчения и побольше молиться.🙏
Я желаю всем милы и крепости для того, чтобы любые испытания и трудности преодолевать с честью и достоинством.🙏 Храни Вас Бог.🙏 #анастасияволочкова #волочкова», - пишет Волочкова.
До этого артистка показала себя в сером боди во время того, как позировала в ванной привычно повернувшись боком, чтобы продемонстрировать свои формы после тренировок:
«Ну, вроде, я в форме.🤷♀️ Никакой карантин не повлиял на прибавку в весе ни грамма!💃 Потому что, пока сидим дома, у меня появилось больше времени работать над своим телом. Ежедневные занятия и репетиции. Баня и Купель. Утром съела пол-чашки овощного острого 🌶бульона. Вечером меня ждут два вареных в смятку яйца.😊
И, может днём, если проголодаюсь, съем зелёный салатик.🥬🥒😊 А Вы как питаетесь?🐣 Главное, не распускайте себя и не ленитесь! Гимнастику можно делать и на двух квадратных метрах.💪 #анастасияволочкова #волочкова», - написала Анастасия.
Напомним, скандальная Волочкова сделала свой фирменный шпагат в компании мужчин
Также Politeka сообщала, Волочкова сверкнула исхудавшими ногами в шерстяных сапогах