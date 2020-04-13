21-летняя украинская модель, победительница конкурса красоты "Мисс Украина 2018" Леонила Гузь потрясла внешностью без косметики

Как передает Politeka.net, красотка поделилась кадрами в "сториз", на которых сравнила саму себя в Инстаграм и реальной жизни.

Так, девушка специально не красилась ради более естественных фото, надев худи розового цвета и натянув капюшон. Леонила предстала крупным планом в лежачем положении (модель максимально приблизила камеру), дав возможность пользователям хорошенько ее разглядеть. Судя по выражению лица, кажется, что у Леонилы плохое настроение или она на кого-то обижена, так как модель "надула губки", да и взгляд у нее несколько грустный.

Хотя многочисленные поклонники согласятся, что повода для грусти у красотки нет. Невозможно не заметить, как идеально выглядит кожа ее лица - "гладкая, как шелк". Очевидно, модель знает секреты, как сохранить молодость и свежесть кожи.

Ранее мы рассказывали, Леонила без тени смущения очаровала публику откровенным фото (кстати, именно с ним она и сравнивает себя "домашнюю"). На девушке из одежды только соблазнительный черный купальник, который прикрывает ровно столько, чтобы не пересечь грань приличия, и стильные сандалии.

Горячая брюнетка приняла соблазнительную позу: Леонила уселась своими "булочками" на ступеньках лестницы, широко расставив ноги. При этом лямки купальника сдвинула наперед настолько, что слегка засветила свои сочные "персики". А от манящих изгибов ее бедер и вовсе можно потерять дар речи.

"ты потрясающая, а твои ноги великолепны! 🌹🇺🇸"; "Такая милая !!!! 💕💕💕💕 Ты выглядишь как ангел !!! 💕💕"; "захватывающее дух тело, малышка", - писали в комментариях.

Напомним, бесстыжая Мисс Украина раздвинула ноги и поразила неприличным фото

Также Politeka писала, что Мисс Украина похвасталась идеальным телом в еле заметных кружевах

А еще Politeka сообщала, что Мисс Украина в прозрачном боди показала свою главную гордость