Известная украинская модель и обладательница титула "Мисс Украина – 2018" Леонила Гузь показала новый образ в Инстаграм

Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Красотка не перестает будоражить публику новыми и новыми соблазнительными образами. Так, на новом фото она позирует сидя в пикантной позе. На ней надет красный топ и белый жакет, который приспущен с плеч. При этом юбку или брюки модель решила не надевать.

В этот раз Леонила была с завязанными волосами и с ярким вечерним макияжем на лице.

Фанаты не прошли мимо и принялись засыпать красотку комплиментами, отметив, что на этом фото она необычайно похожа на известную итальянскую актрису Орнеллу Мути.

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Украинская модель предстала в коротком топе, который приоткрыл взгляд на ее упругий пресс и тонкую талию.

На девушке были черные плавки, а на бедрах - вязаная повязка с бахромой, которая едва прикрывала ее ягодицы.

На одном из фото Леонила сорвала с себя топ и предстала обнаженной по пояс, однако она прикрыла прелести и повернулась к фотографу спиной.

Стоит отметить, что образ девушки завершали блестящие цепочки, которые "оплели" ее тело.

Леониле Гузь 21 год, но модель уже вкусила славы и в Украине ее знают-любят многие. Взять только популярную соцсеть: у артистки более 74 тысяч подписчиков, а ее новые фото, которые Гузь выкладывает с завидной регулярностью, набирают множество лайков за считанные часы.

Вышеупомянутый снимок исключение не стал и фолловеры знаменитости, в очередной раз, "воспели" ее красоту в комментариях под фото.

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