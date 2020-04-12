21-летняя модель Леонила Гузь, которая стала "Мисс Украина 2018", обескуражила фантастическим образом
Как передает Politeka.net, красотка поделилась свежим фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в вызывающем наряде. На девушке из одежды только соблазнительный черный купальник, который прикрывает ровно столько, чтобы не пересечь грань приличия, и стильные сандалии.
Горячая брюнетка приняла соблазнительную позу: Леонила уселась своими "булочками" на ступеньках лестницы, широко расставив ноги. При этом лямки купальника сдвинула наперед настолько, что слегка засветила свои сочные "персики". А от манящих изгибов ее бедер и вовсе можно потерять дар речи.
Модель надела солнечные очки, которые опустила немного вниз и кинула дерзкий взгляд в объектив - "прямо мурашки по коже".
Поклонники пришли в неописуемый восторг, поставив за несколько часов почти 5 000 "сердечек". Леонила сорвала бурные овации этим знойным фото.
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"Идеальная ты♥️"
"Красотка ❤️"
"ты потрясающая, а твои ноги великолепны! 🌹🇺🇸"
"Такая милая !!!! 💕💕💕💕 Ты выглядишь как ангел !!! 💕💕"
"захватывающее дух тело, малышка"
"Это мать не видела, голой жо*ой на холодной плитке 😂"
"Лицо и глаза - божественны!🌹"
Ранее мы сообщали, на предыдущем снимке в Инстаграм модель показала идеальное тело в боди сочного синего оттенка с прозрачными вставками на животе и верхней части груди. При этом было заметно, что тонкая полоска плотной ткани еле-еле прикрывает пышный бюст модели. На плечи Гузь накинула короткий пиджак темно-серого цвета, а на ногах у нее кроссовки.
Напомним, бесстыжая Мисс Украина раздвинула ноги и поразила неприличным фото
Также Politeka писала, что Мисс Украина похвасталась идеальным телом в еле заметных кружевах
А еще Politeka сообщала, что Мисс Украина в прозрачном боди показала свою главную гордость