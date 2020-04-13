Как стало известно, 70-летнюю российскую певицу Надежду Бабкину вывели из искусственной комы утром в понедельник, 13 апреля
Радостную весть разнесли подруги артистки, узнавшие информацию из близкого окружения медиков, пишут российские СМИ.
Так, Бабкина поступила в частную клинику 1 апреля с диагнозом "пневмония" и подозрением на китайский вирус. Несмотря на то, что сразу несколько тестов показывали отсутствие последнего, состояние певицы стремительно ухудшалось, и воспаление легких обросло устрашающими осложнениями. Поэтому медики решили ввести Надежду Георгиевну в медикаментозную кому.
Впоследствии состояние знаменитой артистки удалось стабилизировать, что позволило вывести ее из комы и отключить от ИВЛ. Сейчас она в сознании, самостоятельно дышит, а все показатели и анализы пошли на улучшение.
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Первые слова Бабкиной после выхода из комы разлетелись как горячие пирожки.
Свидетели этого события утверждают, что артистка была несколько удивлена, очнувшись. «Где я была?», - и, узнав, что «провалялась без чувств» целую неделю, воскликнула: «Охренеть!», - после чего заметила, что «значит, должна быть сильно голодна».
Пользователи отмечают, что особенно после пробуждения Бабкиной должен переживать ее коллега, артист Лев Лещенко, которого обвинили в том, что он заразил Надежду Георгиевну "уханьской заразой", побывав в марте у нее на юбилее. Теперь артистка сможет подтвердить обвинения или же опровергнуть.
Как известно, Лещенко, прилетев из США, загремел в больницу, где подтвердилось, что он заражен китайским вирусом.
О том, что Лев Валерьянович может быть как-то причастен к состоянию Бабкиной, раструбил композитор Аркадий Укупник.
«Чего этот Укупник несет ересь, что я был у Бабкиной 19 марта на дне рождения и мог заразить ее? Мы с ней три месяца не виделись!», - возмущался ранее Лещенко, который на сегодня уже выздоровел и выписался из больницы.
Напомним, что Бабкина углядела на Донбассе третью силу: "Они стреляют на поражение".
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