Телеведущая и модель Полина Логунова, которая является женой актера Дмитрия Ступки, впечатлила фигурой в нижнем белье
Звезда продемонстрировала красивое тело в темном боди со светлыми вставками ткани, сообщает Politeka.net.
На снимке красотка позировала, выгнувшись, а заодно похваставшись, упругой пятой точкой.
Откровенное боди обтянуло идеальную фигуру звезды.
Полина распустила волосы, на ее лице - макияж со стрелками, а также лучезарная улыбка.
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В посте жена Ступки призналась, что любит бесить людей. По словам Логуновой, когда добиваешься определенных высот, у тебя появляются хейтеры, а точнее "дикие отморозки".
"Kогда ты добиваешься высот, о которых некоторые мечтают, это делает людей вокруг дикими отморозками, которые кидаются на тебя как куры на фары. ⠀
Часто этого не замечаешь, просто потому что НЕКОГДА, ну так бывает, когда занимаешься любимым делом 🤣так вот иногда оборачиваясь на шум за спиной просто недоумеваешь от однотипных бестолочей. У них даже лица похожи друг на друга, деформированные от оскала😭 ⠀ 😁 никто из них недели не выжил бы обУв твою обувь, но им кажется, что жизнь не справедлива 🤣", - написала Логунова.
За два часа пост телеведущей получил более 1000 лайков и много комментариев.
"Тебе блондинкой было лучше!", "Да, да и ещё раз да ❤️ Полина, ты прекрасна 😍", "Круто сказано! 👍👏👏👏 Ты никому не интересен, пока ты проходишь свой путь, чтобы оказаться на своём месте... А вот когда выстоял, выжил и чего-то достиг... 🔥😉", "Так рада,что подписалась на вашу страничку,Вы такая классная))я такая же ленивая попа как и большинство,но я Вам не завидую,потому что Вы пахали и заслужили быть счастливой красоткой ❤️", "Полина,ты большая умничка🌷❤️", "Ух 😅 жучка", "Сильно!!! 👏👏👏😍", - написали пользователи сети.
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