Телеведущий и участник таких шоу как "Танці з зірками" и "Голос країни" Даниэль Салем давно завоевал большую популярность

На данный момент за жизнью и творчеством телеведущего в Инстаграм следят 52,1 тысячи пользователей, передает Рoliteka.net.

Посты украинской звезды собирают тысячи лайков и много комментариев.

Так, под одной из недавних публикаций собралось более 8000 лайков.

В посте Даниэль Салем расказал о значении слова крантин, которое означало «время, из сорока дней состоящее».

"Оно было впервые использовано в XIV веке в Венеции для отсрочки входа в порт кораблей, прибывающих из других стран. Именно на такой срок все суда должны были встать на якорь на некотором расстоянии от берега, перед тем как они смогут разгружаться", - написал телеведущий.

"Лысина и будет бомба", "Ну как можно быть таким красивым 😍😍😍", "Теперь будем знать)🔥", "Это гениально", "Ах, какой красивый!!!", "Очень классный образ, как-будто вижу героя из турецких фильмов🔥", "Идеальная куртка для вашей самоизоляции😂", "Теперь знаю, полезная информация.Ну места, где такие мужчины ходят, где их искать 😂😂😋", "Вау вау вау вау вау 👌👌👌💣", "Брутальная фотография 👌🏻", "Самый харазматичный мужчина на свете! обожаю тебя😍😘🙏🔥красавчик!!!!!", "Даниель - Вы не только красивый человек,но и порядочный,с чистой душой,кучей талантов и при этом - простой по отношению к другим людям!Я восхищаюсь Вами! Главное,оставайтесь самим собой,верным своим жизненным ценностям!Добра и мира Вам и вашей семье!!!👍💯", "Пофиг, мужчина вон какой 😍😍😍😎", - написали пользователи сети.

А вот еще несколько фотографий, которые вскружили головы женщинам:

Напомним, что Тину Кароль и ее фаворита Даниэля Салема заплевали после скандала на "Голосе"

Как сообщала Politeka, Кароль посветила роскошными формами перед Даниэлем Салемом: не показывайте это Балану.

Также Politeka писала, что врачи нашли у звезды «Танців з зірками» Даниэля Салема страшную болезнь: «Две опухоли»