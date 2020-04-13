После выхода в эфир очередного выпуска шоу «Голос» в сети разразился скандал из-за одного из участников команды звездного тренера Тины Кароль

Недовольные зрители стали высказывать свое мнение на официальной странице шоу в Инстаграм, передает Рoliteka.net. Как известно, 12 апреля в эфире были показаны нокауты, в ходе которых тренеры должны были выбрать, кто из участников их команд останется в шоу.

Одним из последних на сцену вышел представитель команды Тины Кароль Даниэль Салем, известный как ведущий программы «Одруження наосліп». Он спел песню группы 5'‎NIZZA «Я солдат». Отметим, что Потапу и Насте Каменских не понравилось выступление артиста. Они заявили, что не видят его в прямых эфирах.

Дан Балан, в свою очередь, заявил, что главное тут не вокал, а то, как артист зажег публику.

А вот Кароль, по всей видимости, была другого мнения и оставила Салема в своей команде. Другой участник, Артем Семенов покинул шоу, что вызвало шквал критики. Зрители заявили, что Семенов более достойный кандидат.

"Какой позор, Балан который говорит что в проекте "голос страны" главное не голос, что за идиотизм) Тина, которая отбирала сильных вокалистов выбрала просто харизму...разочарована", «1+1 раскручивает для будущих проектов, но вот в упор не понимаю, почему прям во всех сферах он должен мелькать», «Полный ноль в вокальном плане», «Самое слабое выступление за сегодня», «Вы меня извините, но нет! Где там голос», «При всем уважении к нему, он не заслуживает место в этом шоу)) Он крутой актер, ведущий, но не певец», «Никак! Но так ясно, шо идет дальше. Так фальшиво и жалко тех, кто реально талантливый», - пишут пользователи сети.

Напомним, что появилось новое доказательство романа Тины Кароль и Дана Балана: "Аж платье порвалось".

Как сообщала Politeka, Кароль посветила роскошными формами перед Даниэлем Салемом: не показывайте это Балану.

Также Politeka писала, что мать Балана засмущала Кароль неожиданной выходкой: "Значит, он-таки женится!".