Украинскую певицу Тину Кароль заметили с новым мужчиной, который является популярным отечественным телеведущим

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram артистки.

Так, звезда позирует вместе с популярным телеведущим Даниелем Салемом, который вел несколько уже легендарных для Украины проектов.

Пара рассказывает о новых проектах, которые должны появиться на украинском телевидении, и призывает граждан «выбирать», что больше понравиться. При этом звезды смотрят друг на друга и улыбаются.

Однако поклонники Кароль остались без возможности что-либо сказать – кадры были выброшены в Сторис.

До этого мы писали, что известная певица Тина Кароль устроила уютный отдых на улице вместе с самым близким человеком.

Артистка не так давно рассказала о том, что вынуждена была забрать своего единственного сына Вениамина из Лондона, поскольку учеба мальчика была временно приостановлена из-за карантина. Таким образом Тина смогла встретиться с ребенком гораздо раньше планируемых каникул.

Как известно, артистка очень редко видит своего ребенка, именно поэтому возможность побыть с ним вдвоем дома - большая редкость. В частности, из-за того, что рабочий график самой певицы также очень насыщенный.

Однако сейчас, после отмены концертов и многих мероприятий, звезда с удовольсвием проводит время дома с ребенком и присоенидилась к своеобразному челленджу под названием "БудьВдома", который поддержало уже много артистов.

Так, на представленному видео, который опубликовали на странице "ФанТины", звезда в домашнем виде обратилась к поклонником, приобщив к своему обращению и отдыхающего Вениамина. В конце ролика артистка заботливо обняла ребенка и счастливо рассмеялась.

Напомним, что Тина Кароль показала, что прячет под рубашкой прямо на концерте

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