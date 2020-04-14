Немецко-турецкая актриса, звезда сериала "Великолепный век", Мерьем Узерли покрутилась перед камерой и заворожила красотой

Звезда предстала в длинном легком платье бежевого оттенка, сообщает Politeka.net. Мерьем покружила перед камерой, на одном из фото приподняв наряд.

Красотка оголила стройные ножки в черных босоножках. Стоит отметить, что платье выгодно подчеркнуло достоинства звезды, а именно ее пышную груд и невероятные изгибы. Образ артистки завершили аксессуары.

Звезда кружилась, а ее волнистые волосы развеялись по ветру.

Макияж в виде нюдовых теней и таких же губ подчеркнул всю красоту Мерьем.

Позировала красотка в каком-то коридоре, позади нее виднелись двери.

Актриса решила поставить в подписи лишь смайлик.

За два часа пост собрал более 80 тысяч лайков и много комментариев. Пользователи сети ставили сердечки и писали, что Мерьем очень красива особенно в этом платье: "Ух, невероятная".

Напомним, Мерьем Узерли анонсировала выход нового фильма со своим участием в Инстаграм.

В нем есть сцена, когда Узерли голая позирует просто на камеру. На других снимках видно ее коллег по фильму.

Ранее сообщалось, что Мерьем Узерли позировала в блузке или рубашке, довольно крупным планом, видно только плечи. Волосы Узерли собрала в хвост.

Рядом с ней оперлась о плечо дочь и поцеловала актрису в щеку. Она была в белой футболке и тоже с собранными в хвост волосами.

На фоне фактически ничего не видно, а снизу кадра были добавлены смайлики любви и поцелуя.

Напомним также, что Мерьем Узерли поделилась фото, на котором предстала в соблазнительном образе.

Мерьем позировала в черной майке. Ради горячего снимка девушка подняла руки вверх, посветив упругими прелестями.

Напомним, что Мерьем Узерли удивила изменением во внешности: "В фильме была намного...".

Как сообщала Politeka, Мерьем Узерли соблазнила прекрасными формами в розовом топе: "Такую нельзя забыть".

Также Politeka писала, что Мерьем Узерли забыла о лифчике и засветила свое богатство вблизи: «видно все».