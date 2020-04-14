Немецко-турецкая актриса, звезда сериала "Великолепный век", Мерьем Узерли покрутилась перед камерой и заворожила красотой
Звезда предстала в длинном легком платье бежевого оттенка, сообщает Politeka.net. Мерьем покружила перед камерой, на одном из фото приподняв наряд.
Красотка оголила стройные ножки в черных босоножках. Стоит отметить, что платье выгодно подчеркнуло достоинства звезды, а именно ее пышную груд и невероятные изгибы. Образ артистки завершили аксессуары.
Звезда кружилась, а ее волнистые волосы развеялись по ветру.
Макияж в виде нюдовых теней и таких же губ подчеркнул всю красоту Мерьем.
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Позировала красотка в каком-то коридоре, позади нее виднелись двери.
Актриса решила поставить в подписи лишь смайлик.
За два часа пост собрал более 80 тысяч лайков и много комментариев. Пользователи сети ставили сердечки и писали, что Мерьем очень красива особенно в этом платье: "Ух, невероятная".
Напомним, Мерьем Узерли анонсировала выход нового фильма со своим участием в Инстаграм.
В нем есть сцена, когда Узерли голая позирует просто на камеру. На других снимках видно ее коллег по фильму.
Ранее сообщалось, что Мерьем Узерли позировала в блузке или рубашке, довольно крупным планом, видно только плечи. Волосы Узерли собрала в хвост.
Рядом с ней оперлась о плечо дочь и поцеловала актрису в щеку. Она была в белой футболке и тоже с собранными в хвост волосами.
На фоне фактически ничего не видно, а снизу кадра были добавлены смайлики любви и поцелуя.
Напомним также, что Мерьем Узерли поделилась фото, на котором предстала в соблазнительном образе.
Мерьем позировала в черной майке. Ради горячего снимка девушка подняла руки вверх, посветив упругими прелестями.
Напомним, что Мерьем Узерли удивила изменением во внешности: "В фильме была намного...".
Как сообщала Politeka, Мерьем Узерли соблазнила прекрасными формами в розовом топе: "Такую нельзя забыть".
Также Politeka писала, что Мерьем Узерли забыла о лифчике и засветила свое богатство вблизи: «видно все».