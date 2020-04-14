Немецко-турецкая актриса, звезда сериала "Великолепный век", Мерьем Узерли покрутилась перед камерой и заворожила красотой 

Звезда предстала в длинном легком платье бежевого оттенка, сообщает Politeka.net. Мерьем покружила перед камерой, на одном из фото приподняв наряд. 

Красотка оголила стройные ножки в черных босоножках. Стоит отметить, что платье выгодно подчеркнуло достоинства звезды, а именно  ее пышную груд и невероятные изгибы. Образ артистки завершили аксессуары. 

Звезда кружилась, а ее волнистые волосы развеялись по ветру. 

Макияж в виде нюдовых теней и таких же губ подчеркнул всю красоту Мерьем. 

Популярные статьи сейчас

Пикантное видео Наташи Королевой с экс-любовником Собчак ошарашило сеть: «Просунь мне туда»

"Даем каждому по 800 гривен": ПриватБанк срочно обратился к украинцам

Николай Басков сообщил о смерти любимой, трогательные кадры: "Ты навсегда в моем сердце!"

Звезда "Квартал 95" без лифчика показала, как развлекается с мужем: "Самим не скромно"
Показать еще

Позировала красотка в каком-то коридоре, позади нее виднелись двери. 

Актриса решила поставить в подписи лишь смайлик.

За два часа пост собрал более 80 тысяч лайков и много комментариев. Пользователи сети ставили сердечки и писали, что Мерьем очень красива особенно в этом платье: "Ух, невероятная".  

Напомним, Мерьем Узерли  анонсировала выход нового фильма со своим участием в Инстаграм.

В нем есть сцена, когда Узерли голая позирует просто на камеру. На других снимках видно ее коллег по фильму.

Ранее сообщалось, что Мерьем Узерли позировала в блузке или рубашке, довольно крупным планом, видно только плечи. Волосы Узерли собрала в хвост.

Рядом с ней оперлась о плечо дочь и поцеловала актрису в щеку. Она была в белой футболке и тоже с собранными в хвост волосами.

На фоне фактически ничего не видно, а снизу кадра были добавлены смайлики любви и поцелуя. 

Напомним также, что Мерьем Узерли поделилась фото, на котором предстала в соблазнительном образе.

Мерьем позировала в черной майке. Ради горячего снимка девушка подняла руки вверх, посветив упругими прелестями.

Напомним, что Мерьем Узерли удивила изменением во внешности: "В фильме была намного...".

Как сообщала Politeka, Мерьем Узерли соблазнила прекрасными формами в розовом топе: "Такую нельзя забыть".

Также Politeka писала, что Мерьем Узерли забыла о лифчике и засветила свое богатство вблизи: «видно все».