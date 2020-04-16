Актриса Мерьем Узерли, звезда сериала «Великолепный век», показала подросшую красавицу-дочь

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

Так, на снимке актриса позирует вместе со своей подросшей дочерью, которая похожа на нее как две капли воды. При этом саму фотографию она никак не подписала, хотя ее поклонники все равно пришли в восторг.

«Боже, какая красота!», «вся в маму», «самые красивые», «милота», «куколки», «маленькая Хюррем Султана», «невероятная красота», - пишут они.

Как сообщалось ранее, немецко-турецкая актриса, звезда сериала "Великолепный век", Мерьем Узерли покрутилась перед камерой и заворожила красотой.

Звезда предстала в длинном легком платье бежевого оттенка. Мерьем покружила перед камерой, на одном из фото приподняв наряд.

Красотка оголила стройные ножки в черных босоножках. Стоит отметить, что платье выгодно подчеркнуло достоинства звезды, а именно ее пышную груд и невероятные изгибы. Образ артистки завершили аксессуары.

Звезда кружилась, а ее волнистые волосы развеялись по ветру.

Макияж в виде нюдовых теней и таких же губ подчеркнул всю красоту Мерьем.

Напомним, что Мерьем Узерли удивила изменением во внешности: "В фильме была намного...".

Как сообщала Politeka, Мерьем Узерли соблазнила прекрасными формами в розовом топе: "Такую нельзя забыть".

Также Politeka писала, что Мерьем Узерли забыла о лифчике и засветила свое богатство вблизи: «видно все».