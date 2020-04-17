Стало известно, о чем писала Надежда Бабкина перед тем, как ее ввели в состояние комы

Об этом пишет Politeka.net.

Как известно, врачи продолжают бороться за жизнь известной российской певицы Надежды Бабкиной, которую атаковал китайский вирус.

Состояние певицы стремительно ухудшалось, поэтому медики решили ввести звезду в состояние медикаментозной комы.

Накануне несчастья Надежда Бабкина успела сделать две публикации в своем личном микроблоге Instagram.

Сперва российская звезда записала видеообращение к своим поклонникам, в котором призвала их не игнорировать ограничительные меры и оставаться дома из-за пандемии китайского вируса.

"Мои дорогие, это уже не шутки! Давайте все сейчас посидим дома. Тем более президент сказал, мэр Москвы сказал, правительство... Ничего, отдохнем немного от кафе и ресторанов. Мне, например, дома нескучно и всегда есть, чем заняться. Шкафы разобрать, с внуками пообщаться...", - говорила она в видеообращении.

Через время Надежда Бабкина похвасталась, что из-за карантина у нее появилось много свободного времени, которое она сейчас тратит на чтение книг.

"Мои дорогие, сейчас у нас освободилось столько времени, я лично начала читать, в том числе и классиков. А чем занимаетесь вы на самоизоляции?", - написала она за пару дней до госпитализации.

Как известно, Надежда Бабкина попала в больницу 1 апреля с диагнозом "пневмония" и подозрением на китайский вирус. Несмотря на то, что сразу несколько тестов показывали отсутствие последнего, состояние певицы стремительно ухудшалось, и воспаление легких обросло устрашающими осложнениями.

Поэтому медики решили ввести Надежду Георгиевну в медикаментозную кому, из которой ее вывели уже 13 апреля.

Сразу после выхода из комы Надежда Бабкина огорошила медиков.

«Где я была?», - и, узнав, что «провалялась без чувств» целую неделю, воскликнула: «Охренеть!», - после чего заметила, что «значит, должна быть сильно голодна».

Напомним, что Бабкина углядела на Донбассе третью силу: "Они стреляют на поражение".

Как сообщала Politeka, Бабкину упрекнули в переборе с пластикой: «На себя уже не похожа»

Также Politeka писала о драке Бабкиной и Кадышевой