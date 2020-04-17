Селена Гомес похвасталась невероятными кадрами в жарких образах после похудения

Как известно, в прошлом году артистка вышла из больницы, где пыталась избавиться от затяжной депрессии и набрала больше десятка лишних килограмм. Однако, после лечения певица взялась за себя и вернула роскошную форму, показав ее во время последних съемок в достаточно пикантных образах, сообщает Politeka.net.

Так, в социальной сети Инстаграм звезда сразила серией кадров, на которых позировала в неоднозначных нарядах – рваной майке, испачканной в масле, коротеньких шортиках и черных сапогах. К примеру, в машинном масле звезда позировала в рваных шортиках, позируя за рулем спортивного авто.

Отметим, в новой фотосессии звезда принимала участие специально для журнала Interview. На некоторых снимках звезда попробовала себя в новом смелом стиле для взрослых – пикантные позы и зазывающий взгляд стали чем-то новым для ранее скромной и сдержанной Селены.

На одном из фото девушка позировала возле шин в белой майке и шортиках, а появившись в спортивной машине красного цвета звезда решила не останавливаться на скромном наряде, но главной ее изюминкой стала именно похудевшая фигура.

Отметим, ранее Селена напугала поклонников располневшей после болезни фигурой - знаменитая певица решила показать, как она отдохнула в компании подруг на девичнике в Мексике. Компания собралась вместе перед свадьбой одной из девушек. По этому поводу Селена опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram серию фото, на которых позирует в белоснежном купальнике.

«Моя лучшая подруга выходит замуж, так что мы ее поздравляли с этим! Будущая миссис Лопес», — прокомментировала пост знаменитость.

Стоит отметить, что на представленных фото Селена запечатлена в раздельном купальнике белого цвета. Завершением пляжного образа певицы стали золотые серьги-хулахупы.

Звезда не испугалась обнажиться, несмотря на лишний вес. После лечения в реабилитационном центре от последствий нервного срыва Гомес заметно прибавила в весе, но это обстоятельство ее не смущает.

Напомним, Селена Гомес сходит с ума: у звезды случился срыв, раскрыта причина.

Как сообщала Politeka, друг Селены Гомес рассказал о ее нервном срыве: Прислала видео, что хочет сделать.

Также Politeka писала, что Гомес в психбольнице рассказала об отношениях с Дженнифер Энистон.