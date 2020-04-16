Участницы группы "ВИА Гра" Эрика Герцег, Уляна Синецкая и Ольга Меганская показали новую фотосессию в Инстаграм

На кадрах девушки позировали на монотонном фоне. Певицы были в колготках и черных пиджаках. Меганская стояла справа, Герцег расположилась по центру, а Синецкая слева. Уляна приспустила пиджак, чтобы придать кадру особой пикантности, благодаря чему так и хочется пощупать красавиц. На фоне можно увидеть рабочую группу, которая создавала ветер, фотографировала и устанавливала свет для фото. Об этом пишет Politeka со ссылкой на Меганскую, которая опубликовала фото.

Фанаты не смогли оценить кадры или написать комментарии. Все из-за того, что они были размещены в сторис Инстаграма, где такой функции нет.

Ранее мы сообщали, что солистка ВИА Гры Эрика Герцег поделилась соблазнительными кадрами с отдыха.

На снимке Эрика предстала в соблазнительном купальнике, который подчеркнул ее идеальную фигуру. Девушка стоит на фоне прекрасных видов, выгнувшись таким образом, чтобы подчеркнуть свой упругий пресс, подкачанные плечи и пышные формы.

Сообщалось, что солистка «ВИА Гры» Эрика Герцег, которой приписывали роман с продюсером Константином Меладзе, покрасовалась с огромным букетом роз.

На снимке Эрика стоит в красивом облегающем платье, которое подчеркивает ее стройную фигуру. Девушка выставила вперед ножку в черных колготках.

Напомним, бесстыжая Эрика Герцег потрясла на камеру едва прикрытыми прелестями

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