Кейт Миддлтон и принц Уильям рассказали, как королевская семья проводит время на карантине

Об этом герцоги Кембриджские рассказали в эфире телеканала ВВС, передает Politeka.net.

По их словам, сегодня им приходится проводить много времени у компьютера. Кроме важных переговоров, супруги часто созваниваются с родным и друзьями.

Более того, как рассказали Кейт Миддлтон и принц Уильям, герцогам постоянно должны быть на связи с благотворительными фондами.

В эфире телеканала Кейт Миддлтон также заявила, что на карантине ей сложно все время проводить с детьми. Она также добавила, что королевская семья во главе с Елизаветой II рада, что общение с детьми свелось к звонкам по видеосвязи.

"Это довольно беспокойно. Я не собираюсь никого обманывать. Особенно с почти двухлетним ребенком", - призналась герцогиня.

Принц Уильям ее поддержал и пожаловался, что младший сын Луи все время норовит помешать родителям вести переговоры.

Ранее мы рассказывали, что Меган Маркл переосмыслила свое поведение и решила помириться с Кейт Миддлтон.

После неожиданного «побега» из Лондона и переезда на другой материк у жены принца Гарри появилось время обдумать свое поведение с королевской семьей.

Близкая подруга Маркл рассказала о том, что в эти дни бывшая герцогиня много думала о своей жизни в Лондоне и решила, что хотела бы помириться с родственниками мужа.

Напомним, что брак Миддлтон и Уильяма на грани разрыва, королевской семье не утаить скандал.

Также Politeka писала, что Кейт Миддлтон похвасталась неожиданным образом, такой герцогиню еще не видели