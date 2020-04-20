Далеко не все знаменитости способны пережить испытание славой, чтобы не заболеть звездной болезнью и не начать злоупотреблять алкоголем и наркотиками. Особенно тяжело тем, кто стал знаменитым в раннем детстве

Politeka.net вспомнила известных людей, которые после пика популярности опустились на самое дно.

Звезда фильмов «Один дома» Маколей Калкин пострадал от жадности своих родителей. Именно они виноваты в том, что ребенка перестали звать сниматься в фильмах, в результате чего у него начались проблемы с самооценкой. Параллельно рушилась семья актера. Когда через 7 лет отсутствия он попытался вернуться в кино, триумфа не произошло. Калкин пристрастился к наркотикам и алкоголю, а в 2012 году даже пытался покончить жизнь самоубийством.

Еще одна молодая звезда, которая прославилась в раннем детстве – Линдси Лохан. Рыжей красотке пророчили светлое будущее. Вот только ее ровесница и коллега Хилари Дафф смогла достичь успеха, а Лохан пила, употребляла наркотики и злоупотребляла пластикой. Несколько реабилитаций, скандальных романов и актрису больше не зовут сниматься в фильмы.

Звезда 2000-х Бритни Спирс была мега популярной певицей, но ее судьбу разрушила токсическая любовь. Проблемы в личной жизни привели к необратимым последствиям. Сегодня Бритни выглядит неважно.

Красотка Аманда Байнс тоже подавала большие надежды, но потом угробила свою карьеру пристрастием к наркотикам и дерзкими выходками. Байнс получила условный срок за вождение в состоянии алкогольного опьянения, а однажды даже пыталась сжечь свою собаку.

Популярный певец Андрей Губин, чьи песни обожали в конце 1990-х, в один момент пропал со сцены. Говорили, что у него были проблемы с алкоголем, хотя сам певец утверждает, что заболел. Сегодня Губин выглядит как человек с психическими проблемами.

Напомним, что тяжелобольной Губин прервал молчание, появилось срочное обращение: Никогда...

Как писала Politeka, Маколей Калкин получил главную роль в фильме, детали.

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