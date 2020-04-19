Популярная певица Надежда Бабкина начала идти на поправку после длительной болезни

Как передает Politeka.net, об этом в Instagram рассказал возлюбленный звезды Евгений Гор.

По его словам, тяжелая болезнь, из-за которой Надежда Бабкина более двух недель провела в больнице, отступает и самое тяжелое позади.

"Она умница и со всем справилась. Всю эту неделю она уже в полном сознании, самостоятельна, находится вне реанимации, без ИВЛ и других поддерживающих средств. С каждым днем она набирается сил и восстанавливается. Пока мы общаемся через врачей, так как все должно быть стерильно и телефоны не допускаются, поэтому, как только разрешат, то я с радостью запишу вам ее послание и выложу в интернет", - рассказывает возлюбленный Надежды Бабкиной.

Евгений Гор также добавил, что популярная певица "скоро будет в строю".

"Бесконечная признательность врачам и медперсоналу не может быть описана словами. То, что мы все чувствуем - это неподдельное счастье и уважение. Вы не просто сохранили жизнь пациентам, вы продлеваете ее и нам всем. Спасибо всем, кто проявил внимание, поинтересовался состоянием, поддерживал и не выстраивал спекуляций вокруг этой темы", - резюмировал он в своем Instagram.

"Женечка,держись! Все будет хорошо!", "Спасибо большое за хорошую новость", "Здоровья ей и привет", "Ура! скорейшего выздоровления!" , "Я даже не сомневалась, что Надежда справится! Она умница! Поправится обязательно! И вы ещё споёте", "Слава Богу!", - поддержали звездную пару поклонники в комментариях.

Как известно, Надежда Бабкина попала в больницу 1 апреля с диагнозом "пневмония" и подозрением на китайский вирус. Несмотря на то, что сразу несколько тестов показывали отсутствие последнего, состояние певицы стремительно ухудшалось, и воспаление легких обросло устрашающими осложнениями.

Поэтому медики решили ввести Надежду Георгиевну в медикаментозную кому, из которой ее вывели уже 13 апреля.

Напомним, что Бабкина углядела на Донбассе третью силу: "Они стреляют на поражение".

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