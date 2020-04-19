Приёмная дочь Потапа поразила необычными фото

Так, Горовая Наташа опубликовала в сети два снимка. На первом в зеркале она сфотографировала одно лишь лицо: без макияжа, с кругами под глазами, с отросшими корнями и бровями. На втором же покрасовалась подкаченными ягодицами в выпаде во время растяжки. Об этом пишет Politeka.net.

«Влюбись в свои проблемы, и они тоже тебя бросят», – написала в своем посте Горовая.

Так, не сопроводив свои фото длинным текстом, как обычно делает Наталья, она намекнула, что ее кто-то бросил. Как следствие она показала замученное лицо и подкаченную попу.

В комментариях пользователи сети волнуются за состояние любимицы-блогерши.

«Бегом отсыпаться и отдыхать!», «Вот это зад», «Натали, 2-е фото просто🔥 Умничка», «Ахаха, чет грустно», «Что такая усталая..........????», «Ничего более актуального мы больше не прочитаем», «Ты такая красивая», «Какой орешек», – написали фолловеры Натальи Горовой в сети.

Напомним, что дочь Потапа Наташа Горовая показала, как развлекает себя на даче за городом. Приемная дочь Потапа показала, как развлекается на карантине. Они с братом и мамой уехали из Киева и проводят время на даче. Так, Горовая часто публикует снимки в сельском луке, без прически и макияжа.

Сегодня красотка-дочь показала, как делала маску для губ. Она смогла посмеяться со своего недостатка – очень тонких губ и показала забавные кадры, где она наложила увлажняющие «губки» на свои в три раза больше натуральных.

«Боюсь, такие маски не для моих губ, которых нет», – подписала она видео в сториз, на которых разглаживала маску.

Напомним, дочь Потапа сверкнула идеальными формами в облегающем наряде

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