Дочь известного украинского продюсера Алексея Потапенко (Потапа) Наташа Горовая показала новое фото в Инстаграм

На фото дочь Потапа села на корточки и ее снимали в этот момент со спины. Она была в шортах, которые обтянули ее пятую точку. Образ дополнила Наташа топом, а также кроссовками. Горовая позировала на балконе, на фоне можно увидеть высотки мегаполиса и деревья. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Последний раз носила шорты наверное в 2017-2018 году. Тогда мои ноги были более худенькими, подтянутыми. После этого данный вид одежды стал либо пляжным (но обязательно это должны были быть широкие шорты) либо домашним", - написала Наташа под фото.

Фанаты успели поставить почти 2 тысячи лайков и написали несколько комментариев:

"С такой **пой нужно всегда носить шорты. Грех прятать такую красоту. Ноги то, что нужно", "Булочки у тебя шикарные", "Красотка", "Форма шорт прекрасная", "Вау, какая красотка".

Ранее мы сообщали, что приемная дочь продюсера Потапа Наталья Горовая показала роскошную фигуру во время отдыха на море.

« Какая она красотка. #Невероятная», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что архивный снимок был сделан во время отдыха Горовой на море этим летом. Девушка в одном белье позирует спиной на камеру, демонстрируя всем похудевшую фигуру.

Напомним, дочь Потапа сверкнула похудевшей фигурой в слишком тесном костюме

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