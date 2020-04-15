Дочь известного украинского продюсера Алексея Потапенко (Потапа) Наташа Горовая показала новое фото в Инстаграм
На фото дочь Потапа села на корточки и ее снимали в этот момент со спины. Она была в шортах, которые обтянули ее пятую точку. Образ дополнила Наташа топом, а также кроссовками. Горовая позировала на балконе, на фоне можно увидеть высотки мегаполиса и деревья. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.
"Последний раз носила шорты наверное в 2017-2018 году. Тогда мои ноги были более худенькими, подтянутыми. После этого данный вид одежды стал либо пляжным (но обязательно это должны были быть широкие шорты) либо домашним", - написала Наташа под фото.
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Фанаты успели поставить почти 2 тысячи лайков и написали несколько комментариев:
"С такой **пой нужно всегда носить шорты. Грех прятать такую красоту. Ноги то, что нужно", "Булочки у тебя шикарные", "Красотка", "Форма шорт прекрасная", "Вау, какая красотка".
Ранее мы сообщали, что приемная дочь продюсера Потапа Наталья Горовая показала роскошную фигуру во время отдыха на море.
« Какая она красотка. #Невероятная», - коротко говорится в сообщении.
Уточним, что архивный снимок был сделан во время отдыха Горовой на море этим летом. Девушка в одном белье позирует спиной на камеру, демонстрируя всем похудевшую фигуру.
Напомним, дочь Потапа сверкнула похудевшей фигурой в слишком тесном костюме
Также Politeka сообщала, что юная дочь Потапа устроила горячие танцы без белья прямо перед камерой
А еще Politeka писала, что бывшая жена и дочь Потапа поразили внешностью без косметики в обычной жизни