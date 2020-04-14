Приемная дочь продюсера Потапа Наталья Горовая показала роскошную фигуру во время отдыха на море

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на фан-страницу Instagram звезды.

« Какая она красотка. #Невероятная», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что архивный снимок был сделан во время отдыха Горовой на море этим летом. Девушка в одном белье позирует спиной на камеру, демонстрируя всем похудевшую фигуру.

Кроме того, звезда также засветила на камеру татуировку, сделанную на руке.

До этого мы писали, что юная падчерица Потапа и дочь известного продюсера Ирины Горовой, Наталья Горовая приятно удивила поклонников стильными кадрами, сделанными в начале ее похудения. Как известно, девушка любит изредка устраивать пикантные фотосессии, радовать мотивационными постами и хвастаться яркими прогулками.

На новых кадрах Наталья позировала в купальном костюме, состоящем из укороченных велосипедок и топа, сделанного из такой же ткани. Цвет метталик выгодно почеркнул формы девушки:

«My heart went oops 02/08/2019 vs 13/04/2020 Вроде похудела 🤔 А летом мне казалось, что я худая P.S. Худеть начала 10.02.2020 , дальше больше 🤭».

Вот что ответили поклонники: «Я помню момент с пузиком "выражающемся прессом" 😂🔥♥️❤️», «😍Ты умничка👏🏼, я рада, что у тебя получается, мотивируешь🔥✨», «Видно результат 😻 молодец!!! Спасибо, за мотивацию🔥», «Какая ты красивая 🤩🤩🤩🤩❤️❤️❤️❤️», «Мне кажется или там должен быть 2019 год?», «Не надо тебе худеть, ты и так оооочень красивая. Красотка😻😻😻❤».

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