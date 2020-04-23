Как же они похожи

Дети знаменитостей часто идут по стопам своих родителей, ведь растут в творческой обстановке и имеют хороший старт

Politeka.net вспоминала звездных детей, которые решили связать свою жизнь с модельным бизнесом.

У дочки Синди Кроуфорд буквально не было другого шанса, как стать моделью, ведь она копия своей популярной матери. Сейчас Кайе Гербер 18 лет, а она уже известная и успешная модель, которая принимает участие в показах самых дорогих дизайнеров мира.

Дочка Джонни Деппа и Ванессы Паради Лили Роуз Депп пошла по стопам матери. Она снимается для дорогих брендов и журналов. Конечно, пробует себя 20-летняя красотка и в кино, но пока что активнее ей предлагают работу именно в модельном бизнесе.

Младший сын звезды Playboy Памелы Андерсон и рок-музыканта Томми Ли Дилан Ли тоже пробует себя в роли модели. Для индустрии его открыл фотограф Эди Слиман, который пригласил сняться для видеодневников.

26-летний сын Алена Делона Ален-Фабьен Делон был лицом Dior Homme, а также принимал участие в других рекламных компаниях, снимался для обложек журналов и выходил на подиум. Кроме этого, он снимается в кино.

Дочь Джуда Лоу Айрис Лоу успела сняться для рекламной кампании капсульной коллекции известного бренда. Девушка пробует себя и на других поприщах.

Напомним, что бесстыжая экс-возлюбленная Деппа раздвинула ноги на переднем сидении авто, засветив лишнее: «Горячая детка».

Как сообщала Politeka, томная Памела Андерсон приспустила халат ради пикантного кадра: "Ангел с небес".

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